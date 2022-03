112-nieuws: automobilist ramt pilaar • heidebrand in Rosmalen

10.20

Een man met een groot mes is zaterdagmiddag aangehouden in Oudenbosch. Een getuige had gezien dat de man bij het station rondliep, het mes steeds uit de beschermhoes haalde en in zichzelf aan het praten was. Vervolgens belden ook andere mensen de politie omdat de man hen bedreigd zou hebben. Ook in een winkel zou de man mensen bedreigd hebben. In de Churchillstraat zagen agenten de man lopen. Ze werkten hem tegen de grond en hielden hem aan. Hij zat zondagochtend nog vast.

