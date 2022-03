112-nieuws: brand verwoest tijdelijk huis Rosmalen • fietser De Rips gewond

03.29

Aan het Geerpark in Vlijmen is zaterdagnacht een auto in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond een uur ontdekt door een voorbijganger. Die waarschuwde de brandweer, maar die kon niet voorkomen dat de gehele voorkant van de auto uitbrandde. Buurtbewoners hebben geen idee van wie de auto is. De auto is niet vaker gezien in deze straat. De auto stond ook op een rare plek geparkeerd.