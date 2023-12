Jeroen is klaar met onenightstands: 'Ik dacht: ik wil dit helemaal niet'

Lange tijd deed Jeroen Stafleu (28) er alles aan om in de smaak te vallen bij vrouwen:: “Ik kreeg vaak van vrouwen te horen dat ze me te zacht vonden." Toen hij voor de zoveelste keer na het stappen een vrouw mee naar huis nam, besefte Jeroen dat hij helemaal niet gelukkig was. Tegenwoordig organiseert Jeroen mannencirkels waar hij met andere mannen praat over hun gevoelens.

Eva de Schipper & Evie Hendriks Geschreven door

Na zijn verhuizing van Chaam naar Breda begon Jeroen flink te fitnessen en ging hij zich anders kleden. “Ik kreeg vaak van vrouwen te horen dat ze me te zacht vonden of ze zeiden dat ze een hardere man wilden." Daarom deed hij alles om meer in de smaak te vallen bij vrouwen. “Veel feesten, alcohol drinken en vrouwen mee naar huis nemen. Maar eigenlijk wilde ik een vaste partner, maar het lukte me niet om die te vinden.

"‘Hoe lang sta je al droog?"

“Ik weet nog goed dat ik een keer een vrouw mee naar huis had genomen en dat ik de dag erna dacht: ik wil dit helemaal niet. Dit vind ik helemaal niet leuk. Maar onder de mannen heerst er wel zo’n cultuur, bijvoorbeeld met ‘pandapunten’ weet je wel. Het gaat vaak over: ‘Hoe lang sta je al droog?’ en ‘Moet je niet weer eens een keer een vrouw mee naar huis nemen?’. Totdat ik naar mezelf in de spiegel keek en dacht: waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?” Op zijn 22e nam zijn toenmalige vriendin hem mee naar een spiritueel festival. "Wat een stel hippies, dacht ik." Hij raakte aan de praat met een oudere man die vroeg of hij Jeroen een knuffel mocht geven. "Ik gaf hem een snelle knuffel en klopte 'm af op zijn schouders. Hij merkte dat ik gespannen was. ‘Geef me nou nog eens een knuffel en dan zonder af te kloppen', zei hij toen." Jeroen voelde zich na de knuffel heel ontspannen. "Ik voelde een soort broederschap."

"Ik ga toch niet in zo’n kringetje zitten en over m’n gevoel praten."

Sindsdien heeft Jeroen zijn leven compleet omgegooid. Hij begon mannencirkels bij te wonen. "De eerste keer dacht ik: Wat doe ik hier? Al die mensen die praten over hun problemen." Maar al gauw kreeg hij door dat het hem hielp, dat hij zich veilig voelde. "Nu help ik andere mannen door mannencirkels te organiseren in Breda." Regelmatig ontvangt Jeroen enthousiaste mailtjes van mannen die meer willen weten over zijn mannencirkels. “Dan bel ik ze en ze reageren met: ‘Wow, dat is toch wel gaaf. Ik ga erover nadenken.’ En dan hoor ik niks meer van ze.” Hij merkt dat veel mannen bang zijn om zichzelf kwetsbaar op stellen. “Je moet bereid zijn om jezelf aan te kijken en dat kan heel confronterend zijn omdat je dan pas bij je gevoelige punten komt.” Jeroen krijgt veel reacties van vrouwen die het wel iets voor hun vriend vinden. Maar de mannen zeggen dan meestal 'nee' tegen zijn mannencirkels. “Ik ga toch niet in zo’n kringetje zitten met een kopje thee en over m’n gevoel praten. Zo denken ze dan. Over je gevoel praten zijn heel enge woorden voor de meeste mannen," stelt hij. Het hele verhaal van Jeroen is te beluisteren in de laatste aflevering van de podcast 'Op De Man Af'. .