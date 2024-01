Helden die een ander te hulp schieten, deze Brabanders deden het

Heldendaden zorgen voor de nodige lichtpuntjes in deze grijze dagen. Zo sprong Marcus dit weekend in het koude water in Etten-Leur om een oude dame redden. En dat was niet de eerste heldendaad deze maand. Dave redde begin januari drie kinderen uit een auto die in een sloot was beland. Een overzicht van opmerkelijke heldendaden in Brabant.

Samen zaten ze in een botsauto toen zijn klasgenootje op blote voeten uit het wagentje stapte omdat die was stilgevallen. Dat bleek een levensgevaarlijke actie omdat sommige vloerdelen onder stroom staan. Zijn klasgenootje kreeg een stroomstoot, viel op de grond en kon niet meer bewegen. Teun twijfelde geen moment en sleepte zijn klasgenoot naar de kant.

Was het levenservaring of vooral een onbestemd gevoel? Joke (68) vertrouwde het in elk geval niet toen ze een jongen voorbij zag fietsen in Berkel-Enschot. Samen met haar man Jan fietste ze terug in zijn richting. De jongen bleek al over het hek bij het spoor te zijn geklommen.

In de verte klonken al toeters van een aankomende trein. De jongen zat emotieloos op de rails. Jan dook in een uiterste reddingspoging op de jongen en rolde samen met hem de berm in aan de andere kant van de rails.

Toen Jan opkeek, zag hij een wagon voorbij schieten. Joke hield er bijna een hartverzakking aan over maar Jan en de jongen waren oké.