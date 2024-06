112-nieuws: meisje gewond na botsing op scooter • gewonde bij steekpartij

18.30

Aan de Liduinahof in Boxtel is vanmiddag een dode vrouw gevonden, dat meldt de politie. De vrouw lag in het water. Een scootmobiel is vlakbij haar in het water gevonden. Het is nog onduidelijk hoe de vrouw in het water terecht is gekomen. Dat wordt op dit moment door de politie onderzocht.

De plek waar de vrouw in het water terecht is gekomen, ligt vlakbij een tijdelijke brug.