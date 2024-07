112-nieuws: auto's botsen in Drunen • kapotte vrachtwagen op A67

09.55

Bij een huis aan de Antwerpenlaan in Eindhoven vond afgelopen nacht een explosie plaats. De schade is groot: overal ligt glas en in het stucwerk in de hal zitten gaten. In oktober vorig jaar was bij ditzelfde huis ook al een ontploffing. Het huis staat leeg. Volgens een buurtbewoner zijn de mensen die daar woonden uit huis gezet, vanwege de onrust in de straat.

