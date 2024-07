112-nieuws: persoon te water vals alarm • leenwagen vat ineens vlam

17.30

Volgens de gemeente Den Bosch is de brand, die gisteravond woedde bij de Afvalstoffendienst, vermoedelijk veroorzaakt door broei in matrassen. De gemeente is een onderzoek begonnen om de exacte oorzaak vast te kunnen stellen. Ook gaat ze bekijken hoe er op de brand(melding) is gereageerd en hoe de communicatie verlopen is. Volgens de gemeente is dit een standaardprocedure. Mocht er 'externe expertise' nodig zijn, dan zal die ingezet worden.

De gemeente laat verder weten dat de brandweer snel ter plaatse was en dat het vuur rap onder controle was. Alles wat in brand stond, werd uit containers gehaald en is afgeblust. Over consequenties voor het voortbestaan van de Afvalstoffendienst, laat de gemeente zich niet uit.

