112-nieuws: jongen met kapmes aangehouden • brand in beautysalon

17.23

In beautysalon Cleyo aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel is vanmiddag brand uitgebroken. "Geef hulpdiensten de ruimte en blijf weg bij de brand", meldde de Veiligheidsregio vlak na de brand. De brand werd rond vier uur veroorzaakt door een wasdroger en leidde tot een flinke rookontwikkeling.

Er waren geen bewoners aanwezig in de huizen boven de zaak. De bewoners van een naastgelegen woning en hun huisdier konden tijdig het pand verlaten. De brandweer was met twee wagens aan het blussen. De ene wagen richtte zich op het winkelpand, de ander op de woning erboven. De brand was rond vijf uur onder controle, de schade aan het pand is enorm.