Van dure whisky tot poppen en kaas: ook deze dingen werden gestolen

Tweeduizend flessen whisky werden afgelopen woensdagnacht gestolen bij een stokerij in Loosbroek. Al is dat niet de eerste opmerkelijke diefstal. We zetten de bijzonderste op een rijtje.

King moet het zonder Queen doen

Het was een dramatische dierendag dit jaar voor vogel Queen. De Senegalpapegaai werd gestolen uit Pets Place Boerenbond in Tilburg. Eigenaar Rob van den Corput was verbijsterd en hoopt dat de dader snel tot inkeer komt: "Dit overleeft ze niet!" En dus besloot hij maatregelen te nemen en deed een flink slot op het hok van de papegaaien. Hoe het liefdesdrama afliep lees je hier.

Vogel King (links) mist z'n maatje Queen (rechts).

Poppenspeler in zak en as

Poppenspeler Benk Janssen toert met zijn vrachtwagen de hele omgeving rond. Hij geeft optredens met zijn poppenkast. Maar zat eind 2015 in zak en as toen zijn wagen werd gestolen. Daarin zat een poppenkast en een koffer, met daarin twaalf poppen van Jan Klaassen. Máár, het verhaal kreeg een 'goede afloop': n een sloot vond hij later zijn waardevolle bezit terug. Lees hier hoe het verhaal van poppenspeler Benk afloopt.

Poppenspeler Benk Janssen (foto: Omroep Brabant).

De kaasbende slaat toe

‘Lamgeslagen en verdrietig’, dat waren de woorden van Gerda van Dorp van kaasmakerij en winkel Torenpolderkaas in Fijnaart. ‘We zijn wéér slachtoffer geworden een brute roof”, vertelt Gerda met een diepe zucht. In een paar jaar tijd werden er honderden kilo's aan kazen gestolen van de kaasboerin. Het gebeurde zelfs twee keer lees je hier.

Kaasboerin Gerda van Dorp is boos en verdrietig vanwege de inbraak (foto: Erik Peeters).

Een origineel cadeau voor Wouter

Een man uit Veldhoven zocht een origineel cadeau voor een vriend van hem: Wouter om precies te zijn. En laat er in Beek en Donk nu een 'Woutersstraat' zijn. De vriend van Wouter reed naar Beek en Donk, schroefde het bord los en nam het mee. Vol trots reed hij terug naar huis met het bord op de achterbank. Maar die trots viel op. Hier lees je of Wouter zijn originele cadeau kreeg.

Een origineel cadeau voor Wouter... toch niet... (foto: jeugdagent_gemert_laarbeek).

Nu is het hek van de Dam...

Waar is André Hazes? Niet Junior, maar het levensgrote beeld van de beroemde zanger dat op de Dam in Amsterdam stond. Dat was de vraag eind 2021. Remon van Zoggel uit Erp, de maker van het beeld, baalde er flink van. Hij hoopte op een oudjaarsgrap en wat bleek, hij had gelijk. André belandde uiteindelijk in Friesland. Hier lees je wat er met hem gebeurde.

Kunstwerk meegenomen naar Friesland (foto: Omroep Brabant).

Hongerige dieven

Een alerte buurtbewoner zag hoe een drietal midden in de nacht probeerde een frietkar te stelen. Ze probeerden de frietkar achter een auto te plaatsen en zo mee te slepen. De buurtbewoner belde de politie, die drie Roosendalers aanhield. De frietkar werd teruggegeven aan de eigenaar.

Archieffoto: Pikrepo

Man op scootmobiel steelt palmboom

Het was een eigenaardig tafereel in Best: een man lopend langs een scootmobiel met op de zitting een grote palmboom in een pot. Ook de politie keek ervan op en ging daarom poolshoogte nemen. Met succes, want de man bleek de palmboom (met een waarde van 345 euro) te hebben gestolen bij de nabijgelegen Hornbach.

De scootmobiel met daarop de palmboom (foto: Facebook - Politie Best-Oirschot).