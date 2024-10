Deze dieren kozen voor het grote avontuur, net als de wallaby in Best

Een loslopende wallaby zorgt onder meer in Best voor opmerkelijke beelden. Het dier ontsnapte donderdag uit BestZoo. Dit jaar kozen in onze provincie meerdere dieren voor het avontuur om vervolgens de boel op zijn kop te zetten. Wat te denken van een edelhert op de markt in Drunen of een gevaarlijke tijgerkat die voor heel wat ophef zorgde in Helmond.

Floor Jansen Geschreven door

Kalkoen in de boom

Meestal zijn het vogels als kauwen, kraaien, merels of mussen die je in bomen ziet zitten. Maar niet in Overloon. In maart zat daar ineens een kalkoen in de boom. Het dier ontsnapte uit de tuin waar hij thuishoorde. De bandweer moest eraan te pas komen om de kalkoen uit de boom te redden.

De kalkoen zat vast in een boom (foto: Albert Hendriks).

LEES OOK: Kalkoen verscheen op mysterieuze wijze in een boom, eigenaar is terecht Edelhert

Stel je voor: je loopt op de markt, komt er ineens een edelhert voorbijgerend. Het overkwam mensen in Drunen eerder dit jaar. Het dier was even daarvoor gezien bij een basisschool, waar een poging werd gedaan om het dier te vangen. LEES OOK: Ontsnapt edelhert zorgt voor verbaasde blikken en zet dorp op stelten Theo de schildpad

Esther uit Roosendaal had afgelopen juni een leeg hok voor zich toen ze ging kijken bij haar Griekse landschildpad met de naam Theo. Theo is sneller dan je denkt. "Hij kan wel 300 meter per uur afleggen", vertelde Esther toen. Gelukkig werd hij anderhalve dag later gevonden, een paar straten verderop.

Een lekker blaadje sla voor de wegloper (beeld: Omroep Brabant).

LEES OOK: Schildpad Theo ontsnapt in Roosendaal, eigenaresse treurt bij leeg hok Varken in de aanval

Twee agenten liepen in juli een varken tegen het lijf, ergens op straat in het dorp Zeeland. Het dier was ontsnapt van een boerderij in de buurt en de agenten besloten met het varken terug te wandelen. Hier was het dier het echter niet mee eens; uit het niets besloot het varken de agenten aan te vallen. Uiteindelijk is het dier veilig thuisgebracht.

LEES OOK: Agenten vinden ontsnapt varken en worden beloond met verrassingsaanval Wurgslangen

Wurgslangen zorgden dit jaar tot twee keer toe voor ophef in onze provincie. In juli was ontsnapte koningspython Chiquita in Tilburg en in september was het raak in Schijndel, waar een tijgerpython ontsnapte. In beide gevallen liep het goed.

Tijgerpython. Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost.

LEES OOK: Driek is al weken op zoek naar zijn wurgslang: ‘Alles op z’n kop gekeerd' Ontsnapte wurgslang gevonden in brandgang Gevaarlijke tijgerkat

In Helmond kregen bewoners uit de wijk Houtsdonk in juli een Burgernetmelding waarin werd gevraagd huisdieren binnen te houden. Er liep namelijk een serval los rond. Een serval is een middelgrote katachtige met zeer lange poten, grote oren, een kort staartje en een lange nek. Deze katachtige kan gevaarlijk zijn.

Een serval (foto: ANP 2024//Jeff Pachoud).