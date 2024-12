Deze tien bijzondere verhalen hielden Brabanders dit jaar bezig

Het hele jaar door schrijft Omroep Brabant verhalen voor en over Brabanders. Inspirerende avonturen, heftige gebeurtenissen of persoonlijk nieuws: dit waren afgelopen jaar de tien populairste verhalen onder lezers van Omroep Brabant.

Jan en Riet zijn nooit meer gevonden, nadat zij 35 jaar geleden verdwenen Jan en Riet Kelders uit Cuijk verdwenen 35 jaar geleden, in september, van de radar. Zij zijn nooit meer teruggevonden. Meerdere rechercheurs en een coldcaseteam zochten naar antwoorden, maar tevergeefs. In dit overzicht lees je meer over de zoektocht naar het echtpaar door de jaren heen. Lees het hele verhaal hier.

Jan en Riet Kelders (foto: politie).

Wijkagent bespiedt stel met dure Volkswagen Tiguan: 'Waar doen ze het van?' Een wel heel ijverige wijkagent heeft in Son ruim twee jaar een gezin geobserveerd, omdat hij vermoedde dat er iets niet klopte. Het echtpaar met drie kinderen reed in een dure Volkswagen Tiguan, terwijl ze een bijstandsuitkering hadden. De wijkagent vroeg zich daarom af: waar doen ze het van? Het echtpaar uit Son en hun beide ouders werden na een lang onderzoek met observaties en telefoontaps opgepakt en in de cel gezet. Lees het hele verhaal hier. Winnaar (71) van 'verstofte' MINI meldt zich, maar hij hoeft de auto niet De winnaar van de MINI Cooper die stond te verstoffen aan het Cassandraplein in Eindhoven heeft zich twee weken geleden eindelijk gemeld. Het winnende lot werd een jaar geleden verkocht. De elektrische auto was een prijs in de Oudejaarstrekking van afgelopen jaar. De winnaar is een man van 71 jaar. “Ik heb er vannacht slecht door geslapen”, zei hij. Lees het hele verhaal hier.

Gina Beumker (links) en Ankie Verschuuren van de winkel in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Vriendengroep met rolstoelpatiënt uit Efteling gezet: ‘Bang voor protest' Wat voor het eerst in jaren weer een leuk dagje Efteling had moeten worden voor een vriendengroep van veertien, eindigde in een overstuur ritje terug naar huis. De groep had alles in het werk gesteld voor een dagje uit met hun chronisch zieke vriendin. Maar bij aankomst op het park, werden ze er door de beveiliging uitgezet. “Onze dag stortte in. We snapten er niks van”, vertelde Sam (26). Lees het hele verhaal hier.

Nog voordat ze in een attractie waren geweest, stond de groep alweer buiten (Foto's: privébeeld).

Vrouw op weg naar werk bijna verkracht, buurman grijpt heldhaftig in Een Tilburgse vrouw is vorig jaar hard geslagen door een man en aan haar haren tegen de grond getrokken. Daarna deed de man de broek van de vrouw naar beneden en probeerde haar te verkrachten. Een buurman die wakker werd van haar hulpgeroep greep snel in en duwde de man van de vrouw af. Omroep Brabant In de rechtbank in Breda werd eind september nog eens uitgebreid nagegaan wat er die vroege zondagochtend van de derde december is gebeurd. Twee weken na de publicatie van dit verhaal kreeg de dader, Marius D., twee maanden celstraf van de rechter. Lees het hele verhaal hier. Cor lag uren met hersenbloeding op Jumbo-terrein, familie naar rechter Vrachtwagenchauffeur Cor Hooijmans moest begin januari een lading lossen bij het distributiecentrum van Jumbo in Den Bosch. Op de losplaats, vlakbij zijn vrachtwagen, kreeg hij een hersenbloeding en zakte in elkaar. Cor lag uren op de grond voordat hij werd ontdekt. Hij overleed niet veel later in het ziekenhuis. Zijn familie stelt nu Jumbo en werkgever Simon Loos aansprakelijk voor zijn dood. Lees het hele verhaal hier.

De politie zaterdag 6 januari bij het distributiecentrum van de Jumbo. Inzet: Cor Hooijmans (foto: ANP / privécollectie)

Eigenaar snapt niks van sluiting apk-bedrijf door RDW en spant zaak aan Het bedrijf Verschuren APK en Bandenservice BV uit Beek en Donk is op 18 oktober voor onbepaalde tijd gesloten door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Ook zijn alle zeven keurmeesters van het bedrijf voor een jaar geschorst. Volgens de RDW klopte er zoveel niet bij het bedrijf dat sluiting de enige optie was. Lees het hele verhaal hier. Samir van camping Prinsenmeer krijgt twintigduizend euro van Peter Gillis De Oostappen Groep van Peter Gillis moest dik twintigduizend euro betalen aan oud-medewerker Samir. Het gaat om achterstallig loon, een ontslagvergoeding en niet-opgenomen vakantiedagen. Lees het hele verhaal hier.

Samir en Gillis op SBS6.

Dit diertje heeft een heel wespennest op het menu staan Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected]. In november besteedde hij onder meer aandacht aan een prachtige rups die Lidewij fotografeerde, een bijzondere graver die wespen uitroeit en een tropische bij. Die onderwerpen vielen blijkbaar in de smaak bij jullie lezers. Lees het hele verhaal hier.

Joop ontdekte een uitgegraven gat (foto: Joop Klomp).

Bryan laat anderen op knop drukken van Eftelingachtbaan en raakt baan kwijt De 21-jarige Bryan uit Oosterhout werkt als operator van de achtbaan Baron 1898 in de Efteling. Dat betekent dat hij op de knop drukt om de treintjes te laten vertrekken. Totdat op een dag twee oud-collega's langskwamen die nog wel een keertje in de bedieningsruimte op de startknop wilden drukken. Dat vond hij geen probleem, maar toen de Efteling erachter kwam, werd hij gedegradeerd. Via de rechter eiste hij zijn oude baan terug. En met succes. Lees het hele verhaal hier.

Vijf operators waken over de veiligheid bij de attractie. (Foto: ANP)