112-nieuws: Knokpartij langs snelweg A58, meerdere klappen uitgedeeld • Brand in huis: politie grijpt hard in om bewoners op afstand te houden

06:16

Bij een woningbrand aan de Bennekelstraat in Eindhoven heeft de politie woensdagavond moeten ingrijpen omdat enkele bewoners het huis niet wilden verlaten. Sommigen wilden terug naar binnen om spullen in veiligheid te brengen maar dat was te gevaarlijk en daarom niet toegestaan. In het huis was brand uitgebroken in de meterkast, bij de hal en de trap. Door het vuur kwam veel rook vrij, in korte tijd stond het hele huis vol met rook net als de huizen van de buren.

