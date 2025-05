112-nieuws: Ongeluk op A2, linkerrijstrook dicht • Bestuurder met opvallend rijgedrag blijkt onder invloed van cannabis

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:48 Ongeluk op A2, linkerrijstrook dicht Op de A2 is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. De linkerrijstrook is daarom dicht. Rond kwart voor acht staat verkeer richting Utrecht in de file, dat zorgt voor een kwartier vertraging. Naar verwachting duurt de afhandeling van het ongeluk tot acht uur. Lees verder Foto: ANWB

06:57 Bestuurder met opvallend rijgedrag blijkt onder invloed van cannabis De politie heeft maandagnacht in Veldhoven een bestuurder opgepakt, omdat hij onder invloed van cannabis reed. De bestuurder trok rond twee uur 's nachts de aandacht van de politie door 'opvallend rijgedrag'. Lees verder Foto: politie Veldhoven/Instagram.