112-nieuws: Meisje (15) ziet dief er met haar fatbike vandoor gaan en gaat erachteraan • Man lokt meisje (8) brandgang in, politie dringend naar verdachte op zoek

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:49 Meisje (15) ziet dief er met haar fatbike vandoor gaan en gaat erachteraan Een paar mensen hebben dinsdag een fatbikedief gestopt op de Groenstraat in Tilburg. De 15-jarige eigenaresse van de fatbike kwam net naar buiten toen ze de man er met haar fiets vandoor zag gaan. Lees verder Foto: Instagram politie Tilburg Centrum.