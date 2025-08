112-nieuws: Lichaam gevonden in water Zuid-Willemsvaart • Politie massaal aanwezig op dorpskermis na ongeregeldheden

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:53 Lichaam gevonden in water Zuid-Willemsvaart In het water van de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 10 in Asten is dinsdagavond een overleden man gevonden. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Lees verder Archieffoto: politie