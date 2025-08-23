112-nieuws: Twee huurscooters in vlammen op bij winkelcentrum • Gewonde bij botsing, bestuurder onder invloed

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:08 Twee huurscooters in vlammen op bij winkelcentrum Twee huurscooters zijn zaterdagnacht in vlammen opgegaan aan de zijkant van winkelcentrum Tuinzigt aan de Acaciastraat in Breda. Lees verder Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

06:54 Gewonde bij botsing, bestuurder onder invloed Een auto crashte zaterdagnacht tegen een boom naast een weg in Made. De bestuurder raakte hierbij gewond. Hij is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

06:43 Arrestant plast cel onder: 'De urine liep onder de deur door de gang in' Een agressieve arrestant plaste zaterdag zijn hele cel onder bij de politie in Roosendaal. De man was eerder op de dag aangehouden vanwege een mishandeling. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp

06:23 Motorrijders gestopt na dollemansrit over A16 Twee motorrijders zijn zaterdagnacht door de politie gestopt op de A16 bij Prinsenbeek. Zij reden daar met een constante snelheid van tussen de 200 en 210 kilometer per uur over de weg. Een van hen haalde andere weggebruikers daarbij rechts in. Lees verder Foto: Instagram wijkagenten Etten-Leur.

06:15 Auto slaat over de kop op A58, bestuurder onder invloed Een auto sloeg zaterdagnacht over de kop op de A58 bij Etten-Leur. De auto kwam op de vluchtstrook tot stilstand. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Lees verder Foto: X/Weginspecteur Robert.

06:05 Auto crasht en belandt ondersteboven in berm Een auto crashte zaterdagnacht op de straat Westparallel in Riethoven. De bestuurder verloor de macht over het stuur waarna de auto ondersteboven in de berm belandde. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. Lees verder Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.