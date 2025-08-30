Advertentie
112-nieuws: Minderjarige jongen vast na explosie: 'Op straat speelden kinderen' • Geluidsoverlast feestje gestopt: 'Aanwezigen konden elkaar niet verstaan'
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:59
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
08:59
Minderjarige jongen vast na explosie: 'Op straat speelden kinderen'
Een minderjarige jongen is zaterdag aangehouden na een explosie in de Piet Heinstraat in Tilburg. Een ruit sneuvelde en overal lag glas op straat.
08:50
Geluidsoverlast feestje gestopt: 'Aanwezigen konden elkaar niet verstaan'
Een feestje hield zaterdagnacht mensen in Leendestrijp uit hun slaap. Daarop werd de politie gebeld.
07:35
Vrouwen eisen nacht op met fietstocht: 'Eng om alleen naar huis te fietsen'
"De nacht is ook van ons!" Die leus klonk zaterdagavond door het centrum van Tilburg waar zo'n 150 mensen meededen aan een fietstocht die in meerdere plaatsen in Nederland werd georganiseerd door de feministische actiegroep Dolle Mina. Ze fietsten een route van uitgaanscentra naar donkere plekken die nu onveilig zijn of zo worden ervaren.
06:09
Hardrijder moet auto inleveren na ritje van 189 kilometer per uur
Een automobilist moest zaterdagnacht zijn auto inleveren bij de politie in Bergen op Zoom. Agenten betrapten de bestuurder terwijl die met een snelheid van 189 kilometer per uur over de weg reed.
06:00
Fietser door agenten van de rondweg gehaald
Een fietser is zaterdagnacht door agenten van de politie Breda-Zuidwest van de zuidelijke rondweg in Breda gehaald. Daar, tussen de auto's, horen fietsers namelijk niet te rijden.
05:54
Man blijft agent beledigen en wordt aangehouden
Een 29-jarige man uit Steenbergen is zaterdagavond aangehouden na het beledigen van een motoragent aan het Brabantpark in Etten-Leur.
05:46
Oplichter met nep gouden kettingen aangehouden
Een oplichter is zaterdag aangehouden in Almkerk. Hij probeerde bij een tankstation een nep gouden ketting voor tweehonderd euro te verkopen aan een andere man.
