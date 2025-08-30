Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Minderjarige jongen vast na explosie: 'Op straat speelden kinderen' • Geluidsoverlast feestje gestopt: 'Aanwezigen konden elkaar niet verstaan'

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:59
nl
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

08:59

Minderjarige jongen vast na explosie: 'Op straat speelden kinderen'

Een minderjarige jongen is zaterdag aangehouden na een explosie in de Piet Heinstraat in Tilburg. Een ruit sneuvelde en overal lag glas op straat.

Lees verder

Archieffoto: Rob van den Broek
Archieffoto: Rob van den Broek
08:50

Geluidsoverlast feestje gestopt: 'Aanwezigen konden elkaar niet verstaan'

Een feestje hield zaterdagnacht mensen in Leendestrijp uit hun slaap. Daarop werd de politie gebeld.

Lees verder

Foto: Karin Kamp
Foto: Karin Kamp
07:35

Vrouwen eisen nacht op met fietstocht: 'Eng om alleen naar huis te fietsen'

"De nacht is ook van ons!" Die leus klonk zaterdagavond door het centrum van Tilburg waar zo'n 150 mensen meededen aan een fietstocht die in meerdere plaatsen in Nederland werd georganiseerd door de feministische actiegroep Dolle Mina. Ze fietsten een route van uitgaanscentra naar donkere plekken die nu onveilig zijn of zo worden ervaren.

Lees verder

De deelnemers aan de fietstocht hadden hun fietsen bont verlicht en droegen borden met boodschappen met zich mee (foto: Floortje Steigenga).
De deelnemers aan de fietstocht hadden hun fietsen bont verlicht en droegen borden met boodschappen met zich mee (foto: Floortje Steigenga).
06:09

Hardrijder moet auto inleveren na ritje van 189 kilometer per uur

Een automobilist moest zaterdagnacht zijn auto inleveren bij de politie in Bergen op Zoom. Agenten betrapten de bestuurder terwijl die met een snelheid van 189 kilometer per uur over de weg reed.

Lees verder

Foto: Instagram jeugdagenten Bergen op Zoom.
Foto: Instagram jeugdagenten Bergen op Zoom.
06:00

Fietser door agenten van de rondweg gehaald

Een fietser is zaterdagnacht door agenten van de politie Breda-Zuidwest van de zuidelijke rondweg in Breda gehaald. Daar, tussen de auto's, horen fietsers namelijk niet te rijden.

Lees verder

Foto: Instagram wijkagenten Breda-Zuidwest.
Foto: Instagram wijkagenten Breda-Zuidwest.
05:54

Man blijft agent beledigen en wordt aangehouden

Een 29-jarige man uit Steenbergen is zaterdagavond aangehouden na het beledigen van een motoragent aan het Brabantpark in Etten-Leur.

Lees verder

Archieffoto: Rob van den Broek
Archieffoto: Rob van den Broek
05:46

Oplichter met nep gouden kettingen aangehouden

Een oplichter is zaterdag aangehouden in Almkerk. Hij probeerde bij een tankstation een nep gouden ketting voor tweehonderd euro te verkopen aan een andere man.

Lees verder

Foto: Instagram politie Dongemond.
Foto: Instagram politie Dongemond.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!