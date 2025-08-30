112-nieuws: Minderjarige jongen vast na explosie: 'Op straat speelden kinderen' • Geluidsoverlast feestje gestopt: 'Aanwezigen konden elkaar niet verstaan'

07:35

"De nacht is ook van ons!" Die leus klonk zaterdagavond door het centrum van Tilburg waar zo'n 150 mensen meededen aan een fietstocht die in meerdere plaatsen in Nederland werd georganiseerd door de feministische actiegroep Dolle Mina. Ze fietsten een route van uitgaanscentra naar donkere plekken die nu onveilig zijn of zo worden ervaren.

