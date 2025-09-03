112-nieuws: Vrouw (83) gewond bij steekpartij in huis, echtgenoot (83) opgepakt

Advertentie
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 03:12
Liveblog
03:12
Vrouw (83) gewond bij steekpartij in huis, echtgenoot (83) opgepakt
In een huis aan de Winnensland in Geldrop is woensdagnacht een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om de 83-jarige bewoonster van het huis. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Haar man van 83 is door de politie aangehouden.
