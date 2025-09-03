Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Vrouw (83) gewond bij steekpartij in huis, echtgenoot (83) opgepakt

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 03:12
nl
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

03:12

Vrouw (83) gewond bij steekpartij in huis, echtgenoot (83) opgepakt

In een huis aan de Winnensland in Geldrop is woensdagnacht een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om de 83-jarige bewoonster van het huis. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Haar man van 83 is door de politie aangehouden.

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.

