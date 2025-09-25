Navigatie overslaan
112-nieuws: Jonge jongens bekogelen voorbijgangers met stenen • Vermiste man gevonden naast fiets

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:57
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:57

Jonge jongens bekogelen voorbijgangers met stenen

Twee jonge jongens bekogelden donderdagavond voorbijgangers op een fietspad in Oisterwijk met stenen. Dit deden ze vanaf een bouwplaats. Agenten gingen naar de jongens op zoek en spraken hen aan.

De jongens gooiden stenen naar het fietspad (foto: Instagram politie Groene Beemden).
05:50

Vermiste man gevonden naast fiets

Een vermiste man is donderdagavond teruggevonden in het buitengebied van Lierop. Agenten waren naar hem op zoek gegaan na een melding dat de man gezondheidsproblemen heeft en medicatie nodig heeft.

Foto: Karin Kamp
05:35

Maaimachine vat vlam tijdens werkzaamheden naast A50

Een maaimachine voor bermen langs snelwegen vatte donderdagnacht vlam naast de A50 vlakbij de afrit Ravenstein. Dit gebeurde rond kwart over een 's nachts, tijdens werkzaamheden.

Een maaimachine voor bermen vatte vlam naast de A50 (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
