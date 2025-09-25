112-nieuws: Jonge jongens bekogelen voorbijgangers met stenen • Vermiste man gevonden naast fiets

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05:57 Jonge jongens bekogelen voorbijgangers met stenen Twee jonge jongens bekogelden donderdagavond voorbijgangers op een fietspad in Oisterwijk met stenen. Dit deden ze vanaf een bouwplaats. Agenten gingen naar de jongens op zoek en spraken hen aan. Lees verder De jongens gooiden stenen naar het fietspad (foto: Instagram politie Groene Beemden).

05:50 Vermiste man gevonden naast fiets Een vermiste man is donderdagavond teruggevonden in het buitengebied van Lierop. Agenten waren naar hem op zoek gegaan na een melding dat de man gezondheidsproblemen heeft en medicatie nodig heeft. Lees verder Foto: Karin Kamp