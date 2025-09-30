Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Politieauto botst op andere auto • Botsing tussen auto en brommer in Rijsbergen

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 10:48
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

10:48

Politieauto botst op andere auto

In Uden zijn woensdagochtend een politieauto en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond half tien op de kruising van de Karperdijk met de Schouwstraat.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
10:34

Botsing tussen auto en brommer in Rijsbergen

In Rijsbergen zijn woensdagochtend een auto en een brommer met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde op het kruispunt van de Bredaseweg met de Watermolenweg.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
10:18

Man baalt van file op A59 en haalt in via de vluchtstrook en puntstuk

"Stress en verkeer gaan niet goed samen", zegt de Verkeerspolitie Oost-Brabant. Dat bleek dinsdagmiddag op de A59 bij Rosmalen, waar een 44-jarige automobilist zijn geduld volledig verloor in de file. Hij besloot rechts in te halen over de vluchtstrook en voegde daarna via een puntstuk weer in. De actie leverde hem twee boetes op van elk 310 euro.

foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant
foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant
08:11

Kangoeroe huppelt over straat en laat zich niet vangen door politie

Omwonenden van de wijk De Kuil in Udenhout zagen in de nacht van dinsdag op woensdag een wallaby, een kleine kangoeroesoort, over straat huppelen. De politie kreeg de opvallende melding van het loslopende buideldier binnen.

De loslopende wallaby. (Foto: Instagram politie).
De loslopende wallaby. (Foto: Instagram politie).
07:35

Automobilist rijdt 51 kilometer per uur te hard

Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij reed in Oosterhout 125 kilometer per uur, waar 70 is toegestaan.

Foto: politie.nl.
Foto: politie.nl.

