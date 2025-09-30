112-nieuws: Politieauto botst op andere auto • Botsing tussen auto en brommer in Rijsbergen

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10:48 Politieauto botst op andere auto In Uden zijn woensdagochtend een politieauto en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond half tien op de kruising van de Karperdijk met de Schouwstraat. Lees verder Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

10:34 Botsing tussen auto en brommer in Rijsbergen In Rijsbergen zijn woensdagochtend een auto en een brommer met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde op het kruispunt van de Bredaseweg met de Watermolenweg. Lees verder Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

10:18 Man baalt van file op A59 en haalt in via de vluchtstrook en puntstuk "Stress en verkeer gaan niet goed samen", zegt de Verkeerspolitie Oost-Brabant. Dat bleek dinsdagmiddag op de A59 bij Rosmalen, waar een 44-jarige automobilist zijn geduld volledig verloor in de file. Hij besloot rechts in te halen over de vluchtstrook en voegde daarna via een puntstuk weer in. De actie leverde hem twee boetes op van elk 310 euro. Lees verder foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant

08:11 Kangoeroe huppelt over straat en laat zich niet vangen door politie Omwonenden van de wijk De Kuil in Udenhout zagen in de nacht van dinsdag op woensdag een wallaby, een kleine kangoeroesoort, over straat huppelen. De politie kreeg de opvallende melding van het loslopende buideldier binnen. Lees verder De loslopende wallaby. (Foto: Instagram politie).