112-nieuws: Man gewond bij steekpartij op Markt • Scooterrijder stapelt fout op fout en krijgt stapel bekeuringen

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

08:23 Man gewond bij steekpartij op Markt Een man is vrijdagnacht gewond geraakt op de Markt in Bladel. Hij werd rond kwart over een 's nachts door iemand gestoken. Lees verder Archieffoto: Rob van den Broek.

07:17 Scooterrijder stapelt fout op fout en krijgt stapel bekeuringen Een scooterrijder is vrijdagnacht na een korte achtervolging door agenten van de politie Tilburg Centrum gestopt. De scooterrijder viel de agenten op, omdat hij reed zonder verlichting, zonder kentekenplaat en omdat hij veel harder reed dan is toegestaan. Lees verder Foto: Instagram politie Tilburg Centrum

06:45 Boxtelaar vast vanwege handel in nep merkkleren Een 31-jarige man uit Boxtel is vrijdag aangehouden. In zijn huis aan de Sint Willibrordstraat werd een grote hoeveelheid vervalste merkkleding gevonden. Die is in beslag genomen. Lees verder Foto: Instagram politie Boxtel-Vught-Gestel.

06:37 Twee tieners naar HALT, hadden iets bij zich dat sterk op vuurwapen lijkt Twee 14-jarigen in Rijen zijn vrijdagavond door de politie doorverwezen naar Bureau HALT. Agenten vonden in de jaszak van een van hen iets dat sterk op een vuurwapen lijkt. Lees verder Foto: Instagram jeugdagenten Langstraat.

06:15 Mercedes total loss nadat maaltijdbezorger er hard tegenaan botst Een Mercedes is vrijdagavond total loss geraakt bij een aanrijding op de Berghemseweg in Oss. De auto werd geraakt door een maaltijdbezorger. Lees verder Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

05:50 Buurman hoort inbrekers in parfumerie, die schrikken en laten buit achter Een buurtbewoner heeft vrijdagnacht voorkomen dat inbrekers ervandoor konden gaan met dure parfums uit de DA drogisterij& parfumerie Antonius aan de Markt in Hapert. De dieven hadden de glazen pui van de zaak ingeslagen met mokers. De buurtbewoner was wakker geworden van het lawaai en ging poolshoogte nemen. Daarop vluchtten de dieven. Lees verder Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

05:40 Auto brandt uit, ook auto daarnaast loopt schade op Een auto is vrijdagnacht uitgebrand aan de Balmerstraat in Oosterhout. Het vuur werd rond halfelf ontdekt. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.