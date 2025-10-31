Advertentie
112-nieuws: Man gewond bij steekpartij op Markt • Scooterrijder stapelt fout op fout en krijgt stapel bekeuringen
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:23
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
08:23
Man gewond bij steekpartij op Markt
Een man is vrijdagnacht gewond geraakt op de Markt in Bladel. Hij werd rond kwart over een 's nachts door iemand gestoken.
07:17
Scooterrijder stapelt fout op fout en krijgt stapel bekeuringen
Een scooterrijder is vrijdagnacht na een korte achtervolging door agenten van de politie Tilburg Centrum gestopt. De scooterrijder viel de agenten op, omdat hij reed zonder verlichting, zonder kentekenplaat en omdat hij veel harder reed dan is toegestaan.
06:45
Boxtelaar vast vanwege handel in nep merkkleren
Een 31-jarige man uit Boxtel is vrijdag aangehouden. In zijn huis aan de Sint Willibrordstraat werd een grote hoeveelheid vervalste merkkleding gevonden. Die is in beslag genomen.
06:37
Twee tieners naar HALT, hadden iets bij zich dat sterk op vuurwapen lijkt
Twee 14-jarigen in Rijen zijn vrijdagavond door de politie doorverwezen naar Bureau HALT. Agenten vonden in de jaszak van een van hen iets dat sterk op een vuurwapen lijkt.
06:15
Mercedes total loss nadat maaltijdbezorger er hard tegenaan botst
Een Mercedes is vrijdagavond total loss geraakt bij een aanrijding op de Berghemseweg in Oss. De auto werd geraakt door een maaltijdbezorger.
05:50
Buurman hoort inbrekers in parfumerie, die schrikken en laten buit achter
Een buurtbewoner heeft vrijdagnacht voorkomen dat inbrekers ervandoor konden gaan met dure parfums uit de DA drogisterij& parfumerie Antonius aan de Markt in Hapert. De dieven hadden de glazen pui van de zaak ingeslagen met mokers. De buurtbewoner was wakker geworden van het lawaai en ging poolshoogte nemen. Daarop vluchtten de dieven.
05:40
Auto brandt uit, ook auto daarnaast loopt schade op
Een auto is vrijdagnacht uitgebrand aan de Balmerstraat in Oosterhout. Het vuur werd rond halfelf ontdekt.
05:35
Brandstichting bij vrachtwagen na verkeersruzie, jerrycan gevonden
Een geparkeerde vrachtwagen op het terrein van transportbedrijf De Hart aan de Industrieweg in Heesbeen vatte vrijdagnacht vlam. Het vuur werd rond kwart over drie 's nachts ontdekt.
