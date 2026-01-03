LIVE | Bussen rijden weer, iglo in voortuin

13:03

Het spoornet heeft veel last van het winterse weer dat over het land trekt. Dat meldt de NS op de eigen website.

Volgens de vervoerder veroorzaakt sneeuw op meerdere plekken storingen in het land. Vooral het midden en zuiden van het land ondervinden veel problemen.

Van en naar Den Bosch ligt het treinverkeer nagenoeg stil door een wisselstoring. Alleen tussen Eindhoven en Den Bosch rijden een aantal treinen.

Bij alle trajecten gaat het om een wisselstoring, de NS vermoedt dat de meeste storingen rond 15.15 uur opgelost zijn.

Op het traject tussen Eindhoven en Sittard werd door de NS vrijdag al aangekondigd dat de dienstregeling is aangepast wegens winterweer. Die aangepaste regeling is nog tot 23.59 uur van kracht.