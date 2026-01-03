Navigatie overslaan
LIVEBLOG

LIVE | Sneeuwpret in Brabant, een iglo in je voortuin

Vandaag om 06:30 • Aangepast vandaag om 14:55

Wie zaterdag niet de weg op hoeft, kan met een gerust hart genieten van het witte winterlandschap. Buien met sneeuw trekken opnieuw over Brabant. In dit liveblog delen we de mooiste plaatjes en het laatste nieuws over de sneeuwval. 

14:49

Een iglo in Eindhoven

14:46

Asten van boven in de sneeuw

14:38

Een uitgestorven Woenselse Markt in Eindhoven

14:27

Winterkamperen op de Vlagberg in Sint-Anthonis

14:24

Metershoge sneeuwpop in Rosmalen

Mees (7) en Sep (5) in Rosmalen hebben een sneeuwpop gemaakt van 2 meter hoog. 
14:14

Kinderen skiën en sleeën door de straten

Saar, Nina, Dex, Cas, Lize, Anne en Leonie weten zich goed te vermaken in de sneeuw in Den Dungen. Op de slee en op de ski's worden ze voortgetrokken in de sneeuw. 

14:14

13:59

Boswachter waarschuwt: extra opletten in bossen

13:54

Dak van schaatsbaan Vught ingestort door sneeuw

Het dak van een schaatsbaan bij de IJzeren Man in Vught is zaterdagmiddag ingestort. Het gaat om een tent waarin de tijdelijke ijsbaan is gevestigd. 

Lees hier meer. 

13:46

Besneeuwd Stadswandelpark Eindhoven

Een besneeuwd Stadswandelpark in Eindhoven (foto: Hans Janssen).
13:46

Vogelspoor in Stadswandelpark Eindhoven (foto: Hans Janssen).
13:36

Dak van schaatsbaan sneeuwvrij gemaakt

Het dak van de schaatsbaan in Dongen heeft het zwaar te verduren door de hevige sneeuwval. Er wordt met man en macht gewerkt om het dak sneeuwvrij te maken. 

Lees hier meer.

13:14

Bussen van Arriva rijden in West-Brabant weer

De bussen van busbedrijf Arriva rijden sinds zaterdagmiddag weer in West-Brabant. In het oosten van de provincie blijven de bussen nog stilstaan vanwege de sneeuw. Hermes, dat bussen heeft rijden in de regio Eindhoven, rijdt nog wel.

Lees hier meer.

13:07

Oisterwijk heeft tekort aan strooizout

In Oisterwijk wordt er voorlopig alleen op bepaalde noodroutes zout gestrooid tegen de gladheid. De gemeente heeft te maken met een tekort aan zout, vanwege een 'haperende distributie'.

Lees hier meer.

13:03

Overlast van sneeuw op het spoor

Het spoornet heeft veel last van het winterse weer dat over het land trekt. Dat meldt de NS op de eigen website. 

Volgens de vervoerder veroorzaakt sneeuw op meerdere plekken storingen in het land. Vooral het midden en zuiden van het land ondervinden veel problemen.

Van en naar Den Bosch ligt het treinverkeer nagenoeg stil door een wisselstoring. Alleen tussen Eindhoven en Den Bosch rijden een aantal treinen. 

Bij alle trajecten gaat het om een wisselstoring, de NS vermoedt dat de meeste storingen rond 15.15 uur opgelost zijn. 

Op het traject tussen Eindhoven en Sittard werd door de NS vrijdag al aangekondigd dat de dienstregeling is aangepast wegens winterweer. Die aangepaste regeling is nog tot 23.59 uur van kracht.

13:03

Tien centimeter sneeuw in Odiliapeel

In Odiliapeel is rond het middaguur al tien centimeter sneeuw (foto: Rochelle Moes).
12:56

Automobilist glijdt sloot in

Een automobilist is zaterdagmiddag met zijn auto van de weg geraakt en in een sloot beland aan de Hoog Heukelomseweg in Oisterwijk. 

Lees hier meer. 

12:37

Hond zakt door ijs, duikers schieten te hulp

De brandweer moest zaterdagmorgen in actie komen in Oss nadat een hond door het ijs was gezakt. Het lukte de hond niet meer zelf aan de kant te komen door het ijs aan de oevers.

Lees hier meer. 

11:54

Geen enkele Arriva-bus in Brabant

Busbedrijf Arriva houdt alle bussen zaterdagochtend binnen. Door het weer kunnen de bussen niet de weg op. Hermes, dat bussen heeft rijden in de regio Eindhoven, rijdt nog wel.

Lees hier meer.

11:49

Onweer tijdens een sneeuwbui, hoe kan dat?

Wakker worden in een witte wonder wereld is al bijzonder, maar als het sneeuwt en tegelijkertijd onweert is dat extra bijzonder. Dit natuurfenomeen kreeg Tilburg en omgeving zaterdagochtend cadeau.

Lees hier meer.

11:35

'Frosty de Sneeuwpop'

Familie Van der Heijden maakte 'Frosty de Sneeuwpop' in Reusel.
11:32

Ook huisdieren genieten van de sneeuw

Hond Bartje in Oosterhout geniet van de sneeuw.
11:32

Hondje Cody in de sneeuw (foto: Dave van Hattem).
11:15

Vrachtwagen geschaard op ijzige rondweg

Een vrachtwagen is zaterdagochtend geschaard op de Burgemeester Letschertweg bij Dongen in de richting van Tilburg-Noord. 

De chauffeur raakte niet gewond maar het verkeer staat muurvast. 

Lees hier meer. 

11:28

Vrachtwagen geschaard op Burgemeester Letschertweg bij Dongen (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
11:28

Mega sneeuwpoppen in Oostelbeers

Twee mega sneeuwpoppen in Oostelbeers, gemaakt door kinderen van buurtvereniging De Haagakkers.
10:58

Franci na lange tijd weer de sneeuw in

Bijna een maand kon ze niet naar buiten vanwege haar ziekte. Zaterdag mocht patiënte Franci onverwachts de sneeuw in. Verpleegkundigen van de oncologie-afdeling van 't Catharina Ziekenhuis in Eindhoven rolde haar in het ziekenhuisbed naar buiten. 'Een dankbaar en waardevol moment!', schrijven ze op Instagram. 

Lees hier het hele verhaal

 

10:58

Franci genoot sinds lange tijd weer van de sneeuw (foto: Oncologie-afdeling Catharina Ziekenhuis / Instagram).
10:28

Vliegtuigen ijsvrij maken zorgt voor vertraging

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport loopt wat vertraging op omdat vliegtuigen ijsvrij gemaakt moeten worden, zo laat een woordvoerder van Eindhoven Airport weten. 

De vliegtuigen worden bij aankomst en vertrek behandeld met een speciaal middel zodat ijs van de toestellen gaat. Daardoor heeft het toestel minder gewicht. Dat geldt voor ieder vliegtuig. "Dat is aansluiten in de rij voor vertrekkende en arriverende vliegtuigen en dat zorg voor wat vertraging", aldus de woordvoerder. 

Een sneeuwploeg van defensie houdt de landingsbaan vrij. 

10:09

Sneeuwpoes in Vught

Ezra en Hugo maken een sneeuwpoes in Vught.
09:36

Stuur jouw mooie winterplaatjes naar Omroep Brabant

Heb jij mooie foto's gemaakt van het winterse landschap? Stuur jouw foto's naar Omroep Brabant.

09:38

Oefenwedstrijd FC Eindhoven afgelast

09:35

Op- en afritten spekglad, waarschuwt ANWB

09:33

Dun laagje sneeuw

De vroege ochtend in Made, al een mooi laagje sneeuw (foto: Anja Bastiaansen).
09:33

De vroege ochtend in Made

Sneeuwlandschap in Made (foto: Anja Bastiaansen).
09:15

Schone ruiten of een 320 euro boete

09:15

Vliegverkeer vertraagd of geannuleerd

Op Eindhoven Airport wordt gewaarschuwd voor de winterse weersomstandigheden.

Vluchten kunnen vertraagd zijn of worden geannuleerd.

09:15

Code oranje voor wie de weg op gaat

Het KNMI heeft vanwege het winterse weer code oranje uitgeroepen voor Brabant, Gelderland, Utrecht, Noord,- en Zuid-Holland. Dat geldt tot het einde van de ochtend.

Weggebruikers moeten rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. 

09:15

09:15

Grote kans op gladheid

Rijkswaterstaat heeft sinds vrijdagavond ruim 6 miljoen kilo zout gestrooid en sindsdien in totaal meer dan 70.000 kilometer gereden. 

De verkeersdienst waarschuwde al eerder dat op rustige verkeersdagen de kans op gladheid nog groter is. Het gestrooide zout wordt dan minder goed ingereden.

09:15

'Bereid je voor op gladheid door sneeuw'

