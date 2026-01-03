Live | Sneeuwpret in Brabant, kinderen maken mega sneeuwpoppen
Wie zaterdag niet de weg op hoeft, kan met een gerust hart genieten van het witte winterlandschap. Buien met sneeuw trekken opnieuw over Brabant. In dit liveblog delen we de mooiste plaatjes en het laatste nieuws over de sneeuwval.
Liveblog
Geen enkele Arriva-bus in Brabant
Busbedrijf Arriva houdt alle bussen zaterdagochtend binnen. Door het weer kunnen de bussen niet de weg op. Hermes, dat bussen heeft rijden in de regio Eindhoven, rijdt nog wel.
Onweer tijdens een sneeuwbui, hoe kan dat?
Wakker worden in een witte wonder wereld is al bijzonder, maar als het sneeuwt en tegelijkertijd onweert is dat extra bijzonder. Dit natuurfenomeen kreeg Tilburg en omgeving zaterdagochtend cadeau.
'Frosty de Sneeuwpop'
Ook huisdieren genieten van de sneeuw
Vrachtwagen geschaard op ijzige rondweg
Een vrachtwagen is zaterdagochtend geschaard op de Burgemeester Letschertweg bij Dongen in de richting van Tilburg-Noord.
De chauffeur raakte niet gewond maar het verkeer staat muurvast.
Mega sneeuwpoppen in Oostelbeers
Franci na lange tijd weer de sneeuw in
Bijna een maand kon ze niet naar buiten vanwege haar ziekte. Zaterdag mocht patiënte Franci onverwachts de sneeuw in. Verpleegkundigen van de oncologie-afdeling van 't Catharina Ziekenhuis in Eindhoven rolde haar in het ziekenhuisbed naar buiten. 'Een dankbaar en waardevol moment!', schrijven ze op Instagram.
Vliegtuigen ijsvrij maken zorgt voor vertraging
Het vliegverkeer op Eindhoven Airport loopt wat vertraging op omdat vliegtuigen ijsvrij gemaakt moeten worden, zo laat een woordvoerder van Eindhoven Airport weten.
De vliegtuigen worden bij aankomst en vertrek behandeld met een speciaal middel zodat ijs van de toestellen gaat. Daardoor heeft het toestel minder gewicht. Dat geldt voor ieder vliegtuig. "Dat is aansluiten in de rij voor vertrekkende en arriverende vliegtuigen en dat zorg voor wat vertraging", aldus de woordvoerder.
Een sneeuwploeg van defensie houdt de landingsbaan vrij.
Sneeuwpoes in Vught
Stuur jouw mooie winterplaatjes naar Omroep Brabant
Heb jij mooie foto's gemaakt van het winterse landschap? Stuur jouw foto's naar Omroep Brabant.
Oefenwedstrijd FC Eindhoven afgelast
Op- en afritten spekglad, waarschuwt ANWB
Dun laagje sneeuw
De vroege ochtend in Made
Schone ruiten of een 320 euro boete
Vliegverkeer vertraagd of geannuleerd
Op Eindhoven Airport wordt gewaarschuwd voor de winterse weersomstandigheden.
Vluchten kunnen vertraagd zijn of worden geannuleerd.
Code oranje voor wie de weg op gaat
Het KNMI heeft vanwege het winterse weer code oranje uitgeroepen voor Brabant, Gelderland, Utrecht, Noord,- en Zuid-Holland. Dat geldt tot het einde van de ochtend.
Weggebruikers moeten rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten.
Grote kans op gladheid
Rijkswaterstaat heeft sinds vrijdagavond ruim 6 miljoen kilo zout gestrooid en sindsdien in totaal meer dan 70.000 kilometer gereden.
De verkeersdienst waarschuwde al eerder dat op rustige verkeersdagen de kans op gladheid nog groter is. Het gestrooide zout wordt dan minder goed ingereden.