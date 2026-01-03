Navigatie overslaan
Live | Sneeuwpret in Brabant, kinderen maken mega sneeuwpoppen

Vandaag om 06:30 • Aangepast vandaag om 11:57
Twee mega sneeuwpoppen in Oostelbeers, gemaakt door kinderen van buurtvereniging De Haagakkers.
Wie zaterdag niet de weg op hoeft, kan met een gerust hart genieten van het witte winterlandschap. Buien met sneeuw trekken opnieuw over Brabant. In dit liveblog delen we de mooiste plaatjes en het laatste nieuws over de sneeuwval. 

11:54

Geen enkele Arriva-bus in Brabant

Busbedrijf Arriva houdt alle bussen zaterdagochtend binnen. Door het weer kunnen de bussen niet de weg op. Hermes, dat bussen heeft rijden in de regio Eindhoven, rijdt nog wel.

Lees hier meer.

11:49

Onweer tijdens een sneeuwbui, hoe kan dat?

Wakker worden in een witte wonder wereld is al bijzonder, maar als het sneeuwt en tegelijkertijd onweert is dat extra bijzonder. Dit natuurfenomeen kreeg Tilburg en omgeving zaterdagochtend cadeau.

Lees hier meer.

11:35

'Frosty de Sneeuwpop'

Familie Van der Heijden maakte 'Frosty de Sneeuwpop' in Reusel.
11:32

Ook huisdieren genieten van de sneeuw

Hond Bartje in Oosterhout geniet van de sneeuw.
11:32

Hondje Cody in de sneeuw (foto: Dave van Hattem).
11:15

Vrachtwagen geschaard op ijzige rondweg

Een vrachtwagen is zaterdagochtend geschaard op de Burgemeester Letschertweg bij Dongen in de richting van Tilburg-Noord. 

De chauffeur raakte niet gewond maar het verkeer staat muurvast. 

Lees hier meer. 

11:28

Vrachtwagen geschaard op Burgemeester Letschertweg bij Dongen (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
11:28

Mega sneeuwpoppen in Oostelbeers

Twee mega sneeuwpoppen in Oostelbeers, gemaakt door kinderen van buurtvereniging De Haagakkers.
10:58

Franci na lange tijd weer de sneeuw in

Bijna een maand kon ze niet naar buiten vanwege haar ziekte. Zaterdag mocht patiënte Franci onverwachts de sneeuw in. Verpleegkundigen van de oncologie-afdeling van 't Catharina Ziekenhuis in Eindhoven rolde haar in het ziekenhuisbed naar buiten. 'Een dankbaar en waardevol moment!', schrijven ze op Instagram. 

Lees hier het hele verhaal

 

10:58

Franci genoot sinds lange tijd weer van de sneeuw (foto: Oncologie-afdeling Catharina Ziekenhuis / Instagram).
10:28

Vliegtuigen ijsvrij maken zorgt voor vertraging

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport loopt wat vertraging op omdat vliegtuigen ijsvrij gemaakt moeten worden, zo laat een woordvoerder van Eindhoven Airport weten. 

De vliegtuigen worden bij aankomst en vertrek behandeld met een speciaal middel zodat ijs van de toestellen gaat. Daardoor heeft het toestel minder gewicht. Dat geldt voor ieder vliegtuig. "Dat is aansluiten in de rij voor vertrekkende en arriverende vliegtuigen en dat zorg voor wat vertraging", aldus de woordvoerder. 

Een sneeuwploeg van defensie houdt de landingsbaan vrij. 

10:09

Sneeuwpoes in Vught

Ezra en Hugo maken een sneeuwpoes in Vught.
09:36

09:38

Oefenwedstrijd FC Eindhoven afgelast

09:35

Op- en afritten spekglad, waarschuwt ANWB

09:33

Dun laagje sneeuw

De vroege ochtend in Made, al een mooi laagje sneeuw (foto: Anja Bastiaansen).
09:33

De vroege ochtend in Made

Sneeuwlandschap in Made (foto: Anja Bastiaansen).
09:15

Schone ruiten of een 320 euro boete

09:15

Vliegverkeer vertraagd of geannuleerd

Op Eindhoven Airport wordt gewaarschuwd voor de winterse weersomstandigheden.

Vluchten kunnen vertraagd zijn of worden geannuleerd.

09:15

Code oranje voor wie de weg op gaat

Het KNMI heeft vanwege het winterse weer code oranje uitgeroepen voor Brabant, Gelderland, Utrecht, Noord,- en Zuid-Holland. Dat geldt tot het einde van de ochtend.

Weggebruikers moeten rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. 

09:15

09:15

Grote kans op gladheid

Rijkswaterstaat heeft sinds vrijdagavond ruim 6 miljoen kilo zout gestrooid en sindsdien in totaal meer dan 70.000 kilometer gereden. 

De verkeersdienst waarschuwde al eerder dat op rustige verkeersdagen de kans op gladheid nog groter is. Het gestrooide zout wordt dan minder goed ingereden.

09:15

'Bereid je voor op gladheid door sneeuw'

