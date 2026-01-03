LIVE | Treinverkeer geplaagd door wisselstoringen, auto glijdt van de weg
Wie zaterdag niet de weg op hoeft, kan met een gerust hart genieten van het witte winterlandschap. Buien met sneeuw trekken opnieuw over Brabant. In dit liveblog delen we de mooiste plaatjes en het laatste nieuws over de sneeuwval.
Liveblog
Auto belandt door gladheid in de sloot
Bespaar 320 euro door met schone ruiten te rijden
Winters landschap in de Kandoeltuin in Dongen
Reuzensneeuwpop én -iglo in Best
Bussen rijden weer normaal
De bussen van Arriva rijden weer. Alle Arriva-bussen bleven zaterdagochtend binnen vanwege de sneeuw. Later reden de bussen in West-Brabant weer normaal, inmiddels zijn ook de Arriva-bussen in de rest van de provincie weer onderweg.
Hermes, dat het busvervoer in de regio Eindhoven regelt, had zaterdag geen last van de sneeuw.
De sneeuw had overdag amper gevolgen voor het treinverkeer in Brabant. Wel rijden er door een wisselstoring geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen. En de reizigers tussen Tilburg en Den Bosch moeten vanavond ook rekening houden met een aangepaste dienstregeling.
15cm sneeuw in Uden
Een iglo in Eindhoven
Asten van boven in de sneeuw
Een uitgestorven Woenselse Markt in Eindhoven
Winterkamperen op de Vlagberg in Sint-Anthonis
Metershoge sneeuwpop in Rosmalen
Kinderen skiën en sleeën door de straten
Saar, Nina, Dex, Cas, Lize, Anne en Leonie weten zich goed te vermaken in de sneeuw in Den Dungen. Op de slee en op de ski's worden ze voortgetrokken in de sneeuw.
Boswachter waarschuwt: extra opletten in bossen
Dak van schaatsbaan Vught ingestort door sneeuw
Het dak van een schaatsbaan bij de IJzeren Man in Vught is zaterdagmiddag ingestort. Het gaat om een tent waarin de tijdelijke ijsbaan is gevestigd.
Besneeuwd Stadswandelpark Eindhoven
Dak van schaatsbaan sneeuwvrij gemaakt
Het dak van de schaatsbaan in Dongen heeft het zwaar te verduren door de hevige sneeuwval. Er wordt met man en macht gewerkt om het dak sneeuwvrij te maken.
Bussen van Arriva rijden in West-Brabant weer
De bussen van busbedrijf Arriva rijden sinds zaterdagmiddag weer in West-Brabant. In het oosten van de provincie blijven de bussen nog stilstaan vanwege de sneeuw. Hermes, dat bussen heeft rijden in de regio Eindhoven, rijdt nog wel.
Oisterwijk heeft tekort aan strooizout
In Oisterwijk wordt er voorlopig alleen op bepaalde noodroutes zout gestrooid tegen de gladheid. De gemeente heeft te maken met een tekort aan zout, vanwege een 'haperende distributie'.
Overlast van sneeuw op het spoor
Het spoornet heeft veel last van het winterse weer dat over het land trekt. Dat meldt de NS op de eigen website.
Volgens de vervoerder veroorzaakt sneeuw op meerdere plekken storingen in het land. Vooral het midden en zuiden van het land ondervinden veel problemen.
Van en naar Den Bosch ligt het treinverkeer nagenoeg stil door een wisselstoring. Alleen tussen Eindhoven en Den Bosch rijden een aantal treinen.
Bij alle trajecten gaat het om een wisselstoring, de NS vermoedt dat de meeste storingen rond 15.15 uur opgelost zijn.
Op het traject tussen Eindhoven en Sittard werd door de NS vrijdag al aangekondigd dat de dienstregeling is aangepast wegens winterweer. Die aangepaste regeling is nog tot 23.59 uur van kracht.
Tien centimeter sneeuw in Odiliapeel
Automobilist glijdt sloot in
Een automobilist is zaterdagmiddag met zijn auto van de weg geraakt en in een sloot beland aan de Hoog Heukelomseweg in Oisterwijk.
Hond zakt door ijs, duikers schieten te hulp
De brandweer moest zaterdagmorgen in actie komen in Oss nadat een hond door het ijs was gezakt. Het lukte de hond niet meer zelf aan de kant te komen door het ijs aan de oevers.
Geen enkele Arriva-bus in Brabant
Busbedrijf Arriva houdt alle bussen zaterdagochtend binnen. Door het weer kunnen de bussen niet de weg op. Hermes, dat bussen heeft rijden in de regio Eindhoven, rijdt nog wel.
Onweer tijdens een sneeuwbui, hoe kan dat?
Wakker worden in een witte wonder wereld is al bijzonder, maar als het sneeuwt en tegelijkertijd onweert is dat extra bijzonder. Dit natuurfenomeen kreeg Tilburg en omgeving zaterdagochtend cadeau.
'Frosty de Sneeuwpop'
Ook huisdieren genieten van de sneeuw
Vrachtwagen geschaard op ijzige rondweg
Een vrachtwagen is zaterdagochtend geschaard op de Burgemeester Letschertweg bij Dongen in de richting van Tilburg-Noord.
De chauffeur raakte niet gewond maar het verkeer staat muurvast.
Mega sneeuwpoppen in Oostelbeers
Franci na lange tijd weer de sneeuw in
Bijna een maand kon ze niet naar buiten vanwege haar ziekte. Zaterdag mocht patiënte Franci onverwachts de sneeuw in. Verpleegkundigen van de oncologie-afdeling van 't Catharina Ziekenhuis in Eindhoven rolde haar in het ziekenhuisbed naar buiten. 'Een dankbaar en waardevol moment!', schrijven ze op Instagram.
Vliegtuigen ijsvrij maken zorgt voor vertraging
Het vliegverkeer op Eindhoven Airport loopt wat vertraging op omdat vliegtuigen ijsvrij gemaakt moeten worden, zo laat een woordvoerder van Eindhoven Airport weten.
De vliegtuigen worden bij aankomst en vertrek behandeld met een speciaal middel zodat ijs van de toestellen gaat. Daardoor heeft het toestel minder gewicht. Dat geldt voor ieder vliegtuig. "Dat is aansluiten in de rij voor vertrekkende en arriverende vliegtuigen en dat zorg voor wat vertraging", aldus de woordvoerder.
Een sneeuwploeg van defensie houdt de landingsbaan vrij.
Sneeuwpoes in Vught
Stuur jouw mooie winterplaatjes naar Omroep Brabant
Heb jij mooie foto's gemaakt van het winterse landschap? Stuur jouw foto's naar Omroep Brabant.
Oefenwedstrijd FC Eindhoven afgelast
Op- en afritten spekglad, waarschuwt ANWB
Dun laagje sneeuw
De vroege ochtend in Made
Schone ruiten of een 320 euro boete
Vliegverkeer vertraagd of geannuleerd
Op Eindhoven Airport wordt gewaarschuwd voor de winterse weersomstandigheden.
Vluchten kunnen vertraagd zijn of worden geannuleerd.
Code oranje voor wie de weg op gaat
Het KNMI heeft vanwege het winterse weer code oranje uitgeroepen voor Brabant, Gelderland, Utrecht, Noord,- en Zuid-Holland. Dat geldt tot het einde van de ochtend.
Weggebruikers moeten rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten.
Grote kans op gladheid
Rijkswaterstaat heeft sinds vrijdagavond ruim 6 miljoen kilo zout gestrooid en sindsdien in totaal meer dan 70.000 kilometer gereden.
De verkeersdienst waarschuwde al eerder dat op rustige verkeersdagen de kans op gladheid nog groter is. Het gestrooide zout wordt dan minder goed ingereden.