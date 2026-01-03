Winters weekend met garantie op sneeuwpoppen maar ook code oranje

Wie zaterdag niet de weg op hoeft, kan met een gerust hart genieten van het witte winterlandschap. Buien met sneeuw trekken opnieuw over Brabant. De temperatuur is gunstig voor wie een sneeuwpop wil maken, want die smelt voorlopig niet weg. Het KNMI heeft code oranje uitgeroepen vanwege gladheid.

Waar het flink sneeuwt kan zomaar vijf tot tien centimeter sneeuw vallen. De temperatuur hangt tijdens sneeuwbuien rond het vriespunt. Daardoor kan de sneeuw langere tijd blijven liggen. Code oranje voor wie de weg op gaat

Het KNMI heeft vanwege het winterse weer code oranje uitgeroepen voor Brabant, Gelderland, Utrecht, Noord,- en Zuid-Holland. Dat geldt tot het einde van de ochtend.

Weggebruikers moeten rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. Vliegverkeer kan gehinderd worden

Op Eindhoven Airport wordt gewaarschuwd voor de winterse weersomstandigheden. Vluchten kunnen vertraagd zijn of worden geannuleerd. Kans op gladheid groter

Rijkswaterstaat heeft sinds vrijdagavond ruim 6 miljoen kilo zout gestrooid en sindsdien in totaal meer dan 70.000 kilometer gereden. De verkeersdienst waarschuwde al eerder dat op rustige verkeersdagen de kans op gladheid nog groter is. Het gestrooide zout wordt dan minder goed ingereden.