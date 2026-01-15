Dakdekkersoorlog: na jaar nog geen duidelijkheid over vervolging viertal

Ruim een jaar nadat er vier verdachten werden opgepakt in de dakdekkersoorlog in Den Bosch is er nog altijd geen duidelijkheid over vervolging. Het gaat om een vader en zoon die dakdekker zijn en om twee jongens van destijds 14 en 19 jaar. Het onderzoek door de politie is deze maand afgerond en het is nu aan het Openbaar Ministerie om te kijken of de verdachten ook voor de rechter moeten komen. Die beslissing gaat nog maanden duren.

De zogenoemde dakdekkersoorlog draait onder andere om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. Het zorgde in de tweede helft van 2024 voor een golf van explosies en brandstichtingen op huizen, auto’s en busjes van dakdekkers.

De politie reageert namens de gemeente en het OM opgelucht op de rust die terug is in Den Bosch: “We zien dat het aantal explosies de afgelopen tijd is afgenomen. Dat doet de samenleving goed, en dat is voor ons ook goed om te zien.”

De rust in de dakdekkerswereld in Den Bosch is terug, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Toch werd deze week nog een dakdekkersbusje in brand gestoken. De teller staat daarmee op zeker 33 aanslagen op dakdekkers sinds juli 2024, blijkt uit ons onderzoek.

Wie zijn de verdachten?

In november 2024 werden een destijds 43-jarige vader en zijn 22-jarige zoon opgepakt bij hun huizen in de Graafsewijk. De vader en zoon werken beiden in de dakdekkerswereld, hun bedrijf staat ingeschreven in Eindhoven en ze hebben een bedrijfsruimte in Vught. Die ruimte werd doorzocht door de politie en er werden gegevensdragers (zoals een telefoon en een laptop) en voertuigen in beslaggenomen.

Een maand eerder werd al een 19-jarige man opgepakt voor betrokkenheid bij een explosie bij een dakdekkersbusje aan het Schaarhuispad. Het was de eerste verdachte die gepakt werd tijdens de golf van aanslagen op dakdekkers in Den Bosch. Voor die aanslag werd in december ook nog een 14-jarige jongen gepakt. Wat de rol was van beide verdachten moet blijken tijdens een eventuele rechtszaak.

Wanneer voor de rechter?

Het onderzoek door de politie heeft dus meer dan een jaar geduurd. Deze maand zijn alle onderzoeken afgerond en verstuurd naar justitie. Alle verdachten zijn op vrije voeten en mogen dus in vrijheid een eventuele vervolging afwachten.

Het is nu aan het Openbaar Ministerie om de dossiers te lezen en beoordelen. En dat duurt volgens een woordvoerder ‘best een tijd’. Mocht er een rechtszaak komen, dan moet er ook nog plek gevonden worden in de overvolle rechtbankagenda. Over een paar maanden wordt dus pas duidelijk of én wanneer de vier verdachten voor de rechter moeten komen.

De 32-jarige dakdekker Michael V. is in september 2025 veroordeeld tot twee jaar celstraf vanwege het gooien van een explosief naar het huis van een collega dakdekker. Uit WhatsApp-berichten tussen de verdachte en het slachtoffer bleek dat er een conflict was. 'Ik heb niks meer te verliezen… Ik ga je kapot maken', was één van de berichten. De veroordeling staat overigens nog niet vast, Michael is in hoger beroep gegaan.