Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Lange file door ongeluk op A2 bij Den Bosch • Elektrische auto brandt uit in Breda

Vandaag om 06:23
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:23

Lange file door ongeluk op A2 bij Den Bosch

Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn er op de A2 van Den Bosch richting Utrecht vrijdagochtend twee rijstroken dicht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil staat een file van meer dan een uur.

Lees verder

23:01

Elektrische auto brandt uit in Breda

Een elektrische auto is donderdagavond uitgebrand aan de Hovenierstraat in Breda. De oorzaak van de brand is onbekend.

Lees verder

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.