112-nieuws: Lange file door ongeluk op A2 bij Den Bosch • Elektrische auto brandt uit in Breda

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:23 Lange file door ongeluk op A2 bij Den Bosch Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn er op de A2 van Den Bosch richting Utrecht vrijdagochtend twee rijstroken dicht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil staat een file van meer dan een uur. Lees verder