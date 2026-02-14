Dit was de carnavalszaterdag: prachtige optochten, een lach en een traan

De carnavalszaterdag was een zonnige, feestelijke dag. Tientallen optochten trokken voorbij en het was overal gezellig druk. Voor veel carnavalsvierders is het weer één groot feest, maar bij sommigen was er ook ruimte voor een traan. Een 'ontvoerde' pastoor hield de gemoederen bezig, er ging zelfs iemand op de knieën en er gebeurde nog véél meer deze carnavalsdag.

De prinsen en prinsessen zijn de baas Op de meeste plekken in Brabant werd carnaval vandaag afgetrapt met de traditionele sleuteloverdracht. De burgemeesters leveren hun sleutels in en carnavalsprinsen en prinsessen nemen het over. In Kaaiendonk (Oosterhout) kreeg prins Mienus XV de macht. Hij beloofde goed op Kaaiendonk te passen en er een groot feest van te maken. In Loon op Zand stak de nieuwe burgemeester de draak met het eigen beleid en overhandigde daarna de sleutels aan de prins.

Prins Mienus XV bij de sleuteloverdracht in Kaaiendonk (foto: Omroep Brabant).





Stevig carnavalsontbijt Vanochtend begon de dag in Oisterwijk met een vette hap. Broodjes frikadel en kroket en eieren met spek, bij Stadscafé Willeke in Döllekesgat konden feestvierders al op tijd terecht om een goede bodem te leggen voor deze carnavalszaterdag.

Een broodje kroket mag niet ontbreken bij het carnavalsontbijt (foto: Omroep Brabant).



Sportieve carnavallers Voor de sportieve carnavalsvierders was het vanochtend tijd voor de Kruikenloop in Kruikenstad (Tilburg). Traditiegetrouw renden lopers vijf, tien of vijftien kilometer in de leukste pèkskes.









Grote carnavalsoptochten in Tullepetoanestad en Lampegat Er waren op carnavalszaterdag al een heleboel optochten. De grootste waren in Lampegat (Eindhoven) en Tullepetoanestad (Roosendaal). Omroep Brabant zendde de Lampegatse optocht live uit. De optocht in Tullepetoanestad komt zondag om 11.15 uur op televisie. Kijk de optocht in Lampegat hieronder terug.

Blikjes inzamelen als carnavalszakgeld Na de optocht in Lampegat gingen mensen meteen op zoek naar blikjes. Met grote zakken werden ze massaal ingezameld. De flesjes en blikjes konden worden ingeleverd bij tweee statiegeldautomaten op het 18 Septemberplein. Het leverde voor velen een mooi zakcentje op voor de carnaval.

















Optocht met een lach en een traan voor ernstig zieke Michel Voor Michel Wouters (66) was het misschien wel zijn laatste optocht in Tullepetaonestad. De oud-sjampetter is een bekende in de stad en veel Roosendalers kwamen even bij hem langs om hem de hand te schudden. Voor zijn familie en vrienden was het een beladen middag. Zijn vrouw Samantha vond het vooral heel dubbel. "Het is heel mooi om te zien dat zoveel mensen hem een hand komen geven. Maar ook heel confronterend en ook wel een beetje verdrietig."

Michel Wouters geniet zichtbaar van de optocht in Tullepetaonestad (foto: Omroep Brabant).



Bossche gezelligheid in de hoofdstad Het klinkt als de omgekeerde wereld: de Bossche muziekgroep BP Band nam de trein naar Amsterdam. Ze trekken naar de hoofdstad om de drukte te vermijden en in Amsterdam te laten zien wat Oeteldonkse gezelligheid is.

PB Band uit Den Bosch onderweg naar Amsterdam (foto: PB Band).

Verrassingsoptreden Effe Serieus kwam naar Schijndel voor een verrassingsoptreden. Zaterdagmiddag kwamen ze aanrijden in een hoogwerker en barstte het feest op straat in Schorsbos los. Maar na anderhalve minuut werden de mannen van Effe Serieus zelf verrast. Ze kregen een onderscheiding van Prins Bram d'n Urste en werden uitgeroepen tot 'Ere Schorbosser'.

De mannen van Effe Serieus zijn blij met hun onderscheiding (Noël van Hooft).





Drukte in de grote steden Het was een drukke dag in de grote steden. Vooral in 't Kielegat (Breda) werd de stad overspoeld met carnavalsvierders. De gemeente moest zelfs even tijdelijk de hekken sluiten en er werd opgeroepen om niet naar de stad te komen.

Minderjarigen niet welkom op Piusplein in Kruikenstad In Tilburg werden meerdere minderjarigen geweigerd op het Piusplein. Volwassenen kwamen er wel op. Dit is bijzonder want volgens de richtlijnen van de gemeente Tilburg zou het daar dit jaar juist een openbaar carnaval zijn. Voor alle leeftijden dus. De NS werd overrompeld door troep van carnavalsvierders

Veel carnavalsvierders pakken ieder jaar weer de trein om de stad in te gaan. Maar niet alle reizigers laten de treinen even netjes achter. De NS riep zaterdagmiddag daarom reizigers op om hun rommel op te ruimen.

Troep in NS-treinen (foto's: NS).

Herdenking onder de Knillispoort in Oeteldonk In Oeteldonk (Den Bosch) werd het zaterdagmiddag even stil in al het feestgedruis. Daar werden de carnavalsvierders herdacht die de afgelopen jaren zijn overleden. Tussen de sjaals in rood-wit-geel en het zachte geluid van muziek klonken ook persoonlijke verhalen en vloeiden hier en daar tranen. Zo ook bij Aggie Heijmans. Ze pinkt een traantje weg als ze aan haar man Theo denkt. “We gingen samen altijd carnaval vieren, meer dan vijftig jaar”, vertelt ze. “Theo speelde sousafoon bij de Gruune Erum. En vandaag hier onder de poort denken we weer even allemaal aan Theo.”

Aggie Heijmans pinkt een traantje weg bij de herdenking (foto: Jan Peels).



Gezelligheid in het Fijnfisjenie Café Zaterdagmiddag opende in Roeptoetgat het Fijnfisjenie Café. Jordy Graat ontving vandaag met zijn stamgast Kees de Bever artiesten in het altijd gezellige café. Voor stamgast Kees was het een droom die uitkwam. Ook de komende dagen zal Jordy, samen met verschillende stamgasten, de deuren van het Fijnfisjenie Café openen om er een mooi feestje van te maken.

Jordy Graat en Kees de Bever (foto: Omroep Brabant).

Carnavalsartiest Vieze Jack kwam ook langs in het Fijnfisjenie Café om op te treden. Jordy vroeg wat zijn geheim is om het vol te houden de komende dagen. Vieze Jack grapte dat hij wel weet hoe hij kan ontspannen na een optreden. Bekijk hieronder het gesprek van Jordy Graat met Vieze Jack tijdens het optreden bij het Fijnfisjenie Café.

Ereburger Rob van de Laar Zaterdagmiddag werd ook de ereburger van Roeptoetgat bekendgemaakt in het Fijnfisjenie Café. Niemand minder dan carnavalshistoricus Rob van de Laar (72) is de gelukkige om dit jaar deze mooie titel te dragen.

Rob van de Laar is uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat (foto: Omroep Brabant).

Ludieke actie in Mierlo-Hout Na de optocht in Mierlo-Hout zaterdagmiddag werd Pastoor Pieter Scheepers 'ontvoerd' door gemaskerde mannen. Om de pastoor zondagochtend weer terug in de kerk te hebben om de carnavalsmis te leiden, is er werk aan de winkel voor de drie carnavalsverenigingen van Mierlo-Hout. "Dat wordt nog een heel gedoe." Voorzitter van carnavalsvereniging De Kluppels, Ruud van de Westerlo, ontving een bericht van de ontvoerders. Een lijst van de Raad van de Rebelse Engelen met allerlei eisen waaraan de carnavalsverenigingen van Mierlo-Hout moeten voldoen om de pastoor op tijd vrij te laten voor de traditionele carnavalsmis op zondagochtend.

Pastoor Scheepers met zijn ontvoerders (foto: Ruud van de Westerlo)



Huwelijksaanzoek op de Grote Markt in Kielegat Sander ging zaterdag op de knieën voor zijn droomvrouw Amy. "Dit is de vrouw waar ik mijn leven mee wil samen zijn, waar ik nooit meer vanaf wil", zei Sander op een bomvolle markt. Amy twijfelde geen seconde en zei volmondig 'ja'.

Prachtige lichtjesstoet in 't Zwammegat De lichtjesoptocht van Standdaarbuiten was weer een groot succes. Van kabouters tot engeltjes, de mooiste creaties kwamen voorbij in de ruim tweeënhalf uur durende optocht. Omroep Brabant was er live bij, kijk hieronder de beelden terug.

