Dit was de carnavalsdinsdag: van de laatste optochten tot huwelijksaanzoek

De laatste dag van carnaval zit er (bijna) op. Net als maandag was het weer deze dinsdag ook niet om over naar huis te schrijven maar dat mocht de pret niet drukken. Bij de optocht van Bergen op Zoom was het volle bak. Verder was het vallen en opstaan bij de Kuukse Elfkroegentocht, werden er maar liefst twee Ereburgers van Roeptoetgat verrast én werd onze eigen Nicole ten huwelijk gevraagd in het Fijnfisjenie Café.

Lekker wakker worden na record polonaise lopen

We begonnen de dinsdag natuurlijk nog altijd op een roze wolk: Brabant verbrak gisteren het wereldrecord polonaise lopen. En dat is lekker wakker worden, joh. Ridderkerk vond het iets minder leuk, zij zijn hun record door ons kwijt. Maar toch nemen ze het aardig sportief op: “Records zijn er om verbroken te worden”, reageerden ze in Ridderkerk. Het bord met het officiële getelde aantal hing vandaag te shinen in het Fijnfisjenie Café:

Het bord met de officiële uitslag hangt in het Fijnfisjenie Café (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Een zware Kuukse Elfkroegentocht voor de prins

Om elf over twaalf schoten de eerste deelnemers in Cuijk uit de startblokken tijdens de Kuukse Elfkroegentocht. Zeventig wedstrijddeelnemers probeerden zo snel mogelijk op rolschaatsen kroegen te bezoeken. Ook de prins en adjudant deden mee: binnen acht minuten kwamen ze langs elf kroegen en werkten ze daar elf shotjes naar binnen.

De Kuukse Elfkroegentocht (foto: Omroep Brabant).











Mooie creaties in Krabbegat

In Krabbegat (Bergen op Zoom) lieten deelnemers en toeschouwers van de optocht zich niet tegenhouden door de regen. Er werd volop genoten van alle kleurrijke creaties. De optocht gemist? Hieronder kan je 'm terugkijken!

Brutale wasbeer steelt trompet

Tijdens carnaval gebeuren de gekste dingen. Zo ook in het Ossekoppenrijk (Oss), waar Ben van den Elshout zijn trompet maandagavond kwijtraakte. Op bewakingsbeelden was te zien dat iemand in een wasberenpak zijn trompet meenam. Gelukkig werd de trompet dinsdag weer teruggebracht: de dronken wasbeer had spijt.

Ben kreeg zijn trompet dinsdag terug van de wasbeer, maar wel weer in normale gedaante.

Open Brabants Kampioenschap voor Dweilorkesten

In Oisterwijk trokken dweilorkesten van café naar café voor het Open Brabants Kampioenschap Dweilorkesten. Zo'n vijftien tot zeventien dweilorkesten namen het tegen elkaar op. Michael en Rini hielden als juryleden de score bij. “Dat is een serieuze aangelegenheid”, zegt Michael. De mannen letten op muzikaliteit, muziekkeuze, presentatie en interactie met het publiek.

Lamme Frans verrast Biest-Houtakker

Tijdens de huifkarrentocht in Biest-Houtakker verscheen opeens Lamme Frans. Op een pleintje bij de boerderijen stonden zo’n 210 mensen te swingen en te feesten toen de zanger opdook. Niemand had het zien aankomen.

Onze eigen Nicole gaat trouwen

Love is in the air in het Fijnfisjenie Café! Niemand minder dan onze eigen Nicole Melchers werd dinsdagmiddag door haar Levin den Boer ten huwelijk gevraagd. Nicole is uitvoerend producent bij Omroep Brabant en ze was compleet verrast toen haar verloofde in het café voor haar op zijn knieën ging. En het is écht een liefdessprookje. Lees hier hoe het huwelijksaanzoek, inclusief stressmomenten, tot stand kwam.

De ring die Levin heel wat stress opleverde (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).







Ereburgers van Roeptoetgat

Vandaag werden maar liefst twee carnavalsiconen tot Ereburger van Roeptoetgat uitgeroepen in het Fijnfisjenie Café: Ed van de Zanden en Ad Romijn. Ed zit in maar liefst vijf carnavalsverenigingen. Hij is daarnaast ook vrijwilliger van KruikenTV, begeleider van d'n Inhaol in Kruikenstad (Tilburg) en sinds kort tonpraoter. Kortom, Ed ademt carnaval. Voor zijn verdiensten is hij dinsdag uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat en dat zorgde bij hem zelfs voor een klein traantje. Ook Ad Romijn kreeg de titel Ereburger. Hij is sinds jaar en dag het gezicht van de Bredase carnavalszender Baronie TV. Na dertig jaar komt er een einde aan de zender, maar Ad blijft gewoon doorgaan met carnavallen. Dat doet hij uiteraard met dat herkenbare ei op zijn hoofd.

Ereburger Ed in het Fijnfisjenie Café dinsdag.



Verbrandingen als afsluiting van carnaval

Het einde van carnaval werd op veel plaatsen ingezet met rituele verbrandingen. Eendengat (Boxtel) was er traditiegetrouw vroeg bij met de Eendverbranding bij de Kwekpoel. Aan de jeugdprins en -prinses was de eer om de verbranding te openen. Langzaam kwam de grote gele kwèker tevoorschijn en de fik ging erin. In het Schraansersrijk (Terheijden) werd Boer Klaos verbrand. De brandweer vroeg tijdens de verbranding aan een paar kleine feestneusjes of ze mee wilden helpen met blussen. In het Kuussegat (Veghel) kwam carnaval ten einde met de lampionnenoptocht en de Kuusverbranding. Vier rijen dik aan Kuuskes en Kuusinnen verzamelden zich om de Sint-Lambertuskerk heen.

Eendje in de fik (foto: Floortje Steigenga).





Dit was 'm dan

Aan alles komt een eind, en zo ook aan carnaval 2026. Wat was het weer een fijnfisjenie! Het Fijnfisjenie Café werd rond half negen afgesloten door presentator Jordy Graat. De roeptoeter is professioneel opgeborgen en de confetti wordt bij elkaar geveegd. Tot volgend jaar!

Het zit erop, het Fijnfisjenie Café is dicht voor dit jaar.