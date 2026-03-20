112-nieuws: Wegpiraat filmt levensgevaarlijke capriolen, krijgt celstraf • Man belandt met benen onder duizend kilo staal in Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10:59 Wegpiraat filmt levensgevaarlijke capriolen, krijgt celstraf Een wegpiraat uit Eindhoven met een BMW M3 is door de politierechter veroordeeld voor extreem gevaarlijk rijgedrag op de snelwegen rond Eindhoven. De man noemt zichzelf 'Certified GetAway Driver' en deelde beelden van zijn acties online, onder meer via platforms als Dumpert en Instagram. Lees verder

10:27 Man belandt met benen onder duizend kilo staal in Eindhoven Een man belandde vrijdagochtend onder een bundel staal tijdens hijswerkzaamheden aan het Park Forum in Eindhoven. Hij raakte bekneld met zijn benen. Lees verder

10:27 Helmonder midden in de nacht overvallen De bewoner van een huis aan de Uithoornseweg in Helmond is donderdagnacht overvallen. Dat gebeurde rond halfvier. De politie werd vrijdagochtend gealarmeerd over de overval. Lees verder

10:22 N279 tussen Veghel en Den Bosch dicht door zwaar ongeluk De N279 tussen Veghel en Den Bosch is dicht door een zwaar ongeluk bij Heeswijk-Dinther. Nadat een auto in de sloot belandde, zijn door een kettingreactie meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Lees verder

08:16 Automobilist gewond na frontale botsing met vrachtwagen in Hapert Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen is vrijdagochtend een man gewond geraakt. Dat gebeurde rond half acht op de Diamantweg in Hapert, bij VDL Fibertech. Lees verder

07:35 Scooterrijder naar het ziekenhuis na botsing met bestelbus in Oss Een scooterrijder is vrijdagochtend gewond geraakt op de kruising van Singel 1940–1945 en de Professor Regoutstraat in Oss. Hij kwam in botsing met een bestelbus. Lees verder

06:32 Honderden kilo's cocaïne gevonden in busje, acht aanhoudingen De vondst van een busje met honderden kilo’s cocaïne in het Zuid-Hollandse Papendrecht leidde de zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant donderdagnacht naar een loods aan de Nijverheidsstraat in Klundert. Daar was veel politie aanwezig voor onderzoek en beveiliging. Lees verder