Advertentie
112-nieuws: Man slaat ruiten bushokje Nuenen aan diggelen en vernielt eigen auto • Auto crasht op A2 en schiet van de weg, bestuurder gewond
Vandaag om 06:07
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.
Liveblog
06:07
Man slaat ruiten bushokje Nuenen aan diggelen en vernielt eigen auto
Een man heeft vrijdagnacht een bushokje aan de Smits van Oyenlaan in Nuenen verwoest. Alle ruiten zijn kapot geslagen.
05:48
Auto crasht op A2 en schiet van de weg, bestuurder gewond
Een auto crashte vrijdagnacht op de A59 bij knooppunt Empel. De bestuurder raakte met de auto de vangrail. Daarna begon de auto te tollen en schoot deze van de weg.
05:36
Automobilist zwaargewond bij crash Roosendaal, weg bezaaid met brokstukken
Een automobilist raakte vrijdagnacht zwaargewond bij een crash met zijn auto op de Bergsebaan in Roosendaal. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een traumaheli, naar de stad.
Advertentie
Advertentie