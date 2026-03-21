Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Man slaat ruiten bushokje Nuenen aan diggelen en vernielt eigen auto • Auto crasht op A2 en schiet van de weg, bestuurder gewond

Vandaag om 06:07
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:07

Man slaat ruiten bushokje Nuenen aan diggelen en vernielt eigen auto

Een man heeft vrijdagnacht een bushokje aan de Smits van Oyenlaan in Nuenen verwoest. Alle ruiten zijn kapot geslagen. 

Lees verder

05:48

Auto crasht op A2 en schiet van de weg, bestuurder gewond

Een auto crashte vrijdagnacht op de A59 bij knooppunt Empel. De bestuurder raakte met de auto de vangrail. Daarna begon de auto te tollen en schoot deze van de weg. 

Lees verder

05:36

Automobilist zwaargewond bij crash Roosendaal, weg bezaaid met brokstukken

Een automobilist raakte vrijdagnacht zwaargewond bij een crash met zijn auto op de  Bergsebaan in Roosendaal. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een traumaheli, naar de stad. 

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.