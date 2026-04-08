112-nieuws: Touringcar in brand gevlogen, A2 dicht richting Limburg • Steekpartij Gemert: zwaargewond slachtoffer is man van 24 uit Eindhoven
Vandaag om 12:51
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
12:51
Touringcar in brand gevlogen, A2 dicht richting Limburg
Een touringcar is woensdagmiddag in brand gevlogen op de A2 vanuit Eindhoven richting Maastricht. De snelweg is daarom in die richting dicht tussen Maarheeze en Weert.
12:29
Steekpartij Gemert: zwaargewond slachtoffer is man van 24 uit Eindhoven
Het slachtoffer van de steekpartij aan de West-Om in Gemert dinsdagavond is een 24-jarige man uit Eindhoven. Buurtbewoners verleenden eerste hulp aan de zwaargewonde man. Hij is daarna met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.
12:28
Gewonde bij slibverwerker in Mierlo
Bij een ongeluk bij een slibverwerker in Mierlo is woensdagmiddag een gewonde gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er werden verschillende hulpdiensten opgeroepen voor de melding.
11:40
Politie vindt wapen in auto en lost waarschuwingsschot, drie arrestaties
Drie mannen zijn maandagavond opgepakt in Ulvenhout nadat agenten een vuurwapen in hun auto vonden. Tijdens de arrestatie van de mannen werd een waarschuwingsschot gelost. Het gaat om drie mannen uit Utrecht van 27, 33 en 34 jaar oud.
09:43
Fietser gewond bij botsing met auto op kruispunt in Breda
Een fietser is woensdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op een kruispunt in Breda. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
09:21
Dieven stelen hydraulische scharen bij brandweer Bergeijk
Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. Dinsdagnacht was het raak bij de brandweer aan de Borkelsedijk in Bergeijk. Er werd dure apparatuur buitgemaakt.
08:13
Lange file op de A50 bij Oss door glas op de weg
Op de A50 bij Oss staat woensdagochtend een lange file voor knooppunt Paalgraven richting Eindhoven. Er ligt een glasplaat op de weg, meldt Rijkswaterstaat. Rond negen uur is nog maar één rijstrook dicht.
06:00
Buurt schrikt wakker van knal, mogelijk gestolen auto brandt uit in Helmond
Een auto heeft woensdagochtend aan de Theo Driessenhof in Helmond in lichterlaaie gestaan. Buurtbewoners werden wakker van een harde knal en troffen de brandende auto aan. De wagen zou vermoedelijk gestolen zijn en al weken op de parkeerplaats in de woonwijk staan.
