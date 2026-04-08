112-nieuws: Touringcar in brand gevlogen, A2 dicht richting Limburg • Steekpartij Gemert: zwaargewond slachtoffer is man van 24 uit Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

12:51 Touringcar in brand gevlogen, A2 dicht richting Limburg Een touringcar is woensdagmiddag in brand gevlogen op de A2 vanuit Eindhoven richting Maastricht. De snelweg is daarom in die richting dicht tussen Maarheeze en Weert. Lees verder

12:29 Steekpartij Gemert: zwaargewond slachtoffer is man van 24 uit Eindhoven Het slachtoffer van de steekpartij aan de West-Om in Gemert dinsdagavond is een 24-jarige man uit Eindhoven. Buurtbewoners verleenden eerste hulp aan de zwaargewonde man. Hij is daarna met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Lees verder

12:28 Gewonde bij slibverwerker in Mierlo Bij een ongeluk bij een slibverwerker in Mierlo is woensdagmiddag een gewonde gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er werden verschillende hulpdiensten opgeroepen voor de melding. Lees verder

11:40 Politie vindt wapen in auto en lost waarschuwingsschot, drie arrestaties Drie mannen zijn maandagavond opgepakt in Ulvenhout nadat agenten een vuurwapen in hun auto vonden. Tijdens de arrestatie van de mannen werd een waarschuwingsschot gelost. Het gaat om drie mannen uit Utrecht van 27, 33 en 34 jaar oud. Lees verder

09:43 Fietser gewond bij botsing met auto op kruispunt in Breda Een fietser is woensdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto op een kruispunt in Breda. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder

09:21 Dieven stelen hydraulische scharen bij brandweer Bergeijk Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. Dinsdagnacht was het raak bij de brandweer aan de Borkelsedijk in Bergeijk. Er werd dure apparatuur buitgemaakt. Lees verder

08:13 Lange file op de A50 bij Oss door glas op de weg Op de A50 bij Oss staat woensdagochtend een lange file voor knooppunt Paalgraven richting Eindhoven. Er ligt een glasplaat op de weg, meldt Rijkswaterstaat. Rond negen uur is nog maar één rijstrook dicht. Lees verder