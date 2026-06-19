LIVE 112-nieuws | Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer | Brand in bedrijfspand in Etten-Leur, medewerkers geëvacueerd

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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06:26 Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer Een zwaar transport is donderdagavond vast komen te zitten op de Rochusrotonde in Boxmeer. Daardoor ontstond een verkeersopstopping. Lees verder

05:56 Brand in bedrijfspand in Etten-Leur, medewerkers geëvacueerd In een bedrijfspand aan de Penningweg in Etten-Leur heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. Door de grote hoeveelheid rook in het pand zijn alle medewerkers die binnen waren uit voorzorg naar buiten gebracht. Lees verder