Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer | Brand in bedrijfspand in Etten-Leur, medewerkers geëvacueerd

Vandaag om 06:26

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:26

Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer

Een zwaar transport is donderdagavond vast komen te zitten op de Rochusrotonde in Boxmeer. Daardoor ontstond een verkeersopstopping.

Lees verder

05:56

Brand in bedrijfspand in Etten-Leur, medewerkers geëvacueerd

In een bedrijfspand aan de Penningweg in Etten-Leur heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. Door de grote hoeveelheid rook in het pand zijn alle medewerkers die binnen waren uit voorzorg naar buiten gebracht.

Lees verder

05:43

Storm trekt over Nuenen: bomen om, straten blank en blikseminslag op woning

Nuenen is in de nacht van donderdag op vrijdag hard getroffen door noodweer. Een felle storm trok over de regio Eindhoven en barstte vooral boven Nuenen in alle hevigheid los. Een uur lang kwam de regen met bakken uit de hemel, terwijl de bliksem onafgebroken door de lucht schoot.

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.