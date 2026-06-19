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LIVE 112-nieuws | Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer | Brand in bedrijfspand in Etten-Leur, medewerkers geëvacueerd
Vandaag om 06:26
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Liveblog
06:26
Zwaar transport komt vast te zitten op rotonde in Boxmeer
Een zwaar transport is donderdagavond vast komen te zitten op de Rochusrotonde in Boxmeer. Daardoor ontstond een verkeersopstopping.
05:56
Brand in bedrijfspand in Etten-Leur, medewerkers geëvacueerd
In een bedrijfspand aan de Penningweg in Etten-Leur heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. Door de grote hoeveelheid rook in het pand zijn alle medewerkers die binnen waren uit voorzorg naar buiten gebracht.
05:43
Storm trekt over Nuenen: bomen om, straten blank en blikseminslag op woning
Nuenen is in de nacht van donderdag op vrijdag hard getroffen door noodweer. Een felle storm trok over de regio Eindhoven en barstte vooral boven Nuenen in alle hevigheid los. Een uur lang kwam de regen met bakken uit de hemel, terwijl de bliksem onafgebroken door de lucht schoot.
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