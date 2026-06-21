LIVE 112-nieuws | Politie Maasland zoekt baasje van hond die in Nistelrode is gevonden | Man trapt deur huis in en valt vervolgens in diepe slaap

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:53 Politie Maasland zoekt baasje van hond die in Nistelrode is gevonden De politie Maasland is op zoek naar het baasje van een hond die zaterdagnacht kwam aangelopen bij proeflokaal De Ruyter aan ’t Maxend in Nistelrode. Lees verder

06:48 Man trapt deur huis in en valt vervolgens in diepe slaap Wijkagenten van de politie Breda Zuidwest werden zaterdagnacht gebeld omdat iemand bezig was de deur van een huis in te trappen. Toen de agenten daar aankwamen, zagen ze dat de man half binnen was gekomen. Hij was in diepe slaap. Lees verder

06:42 Loslopende hond gevonden op straat in Vessem Agenten van de politie Veldhoven-Waalre vonden zaterdagnacht een loslopende hond op straat in Vessem. Het baasje wordt verzocht zich te melden. Lees verder

06:31 Brand verwoest elektrische auto in Asten Een elektrische auto is zondagochtend vroeg door brand verwoest in Asten. De auto was geparkeerd aan de Strohuls in het dorp. Bij de brand kwam veel rook vrij. Lees verder

06:18 Bestelbus brandt uit in Valkenswaard, getuige ziet verdachten wegrennen Aan de Brouwerijdreef in Valkenswaard is zaterdagavond een bestelbus uitgebrand. Het vuur werd rond kwart over elf ontdekt. Lees verder

06:12 Geparkeerde bedrijfsbus in vlammen op in Oss, gasflessen op tijd weggehaald Een geparkeerde bedrijfsbus is zaterdagnacht uitgebrand aan de Landweerstraat-Noord in Oss. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt. Lees verder

05:44 Duo op scooter zwaargewond bij aanrijding, automobilist gaat ervandoor Twee mensen op een scooter zijn zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Tramsingel met de Lunetstraat in Breda. Na de aanrijding reed de bestuurder van de auto door. Lees verder

05:43 Brand verwoest huis in Waalwijk, bliksem sloeg in tijdens hevig onweer Tijdens hevige onweersbuien is zaterdagnacht de bliksem ingeslagen in het dak van een huis aan de Sint Antoniusstraat in Waalwijk. De schade zou aanzienlijk zijn. Lees verder