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LIVE 112-nieuws | Deze gewiekste ‘Lego-bende’ steelt peperdure dozen uit speelgoedwinkels | Man bedreigt verkoper met mes en steelt fiets in Tilburg
Vandaag om 11:22
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Liveblog
11:22
Deze gewiekste ‘Lego-bende’ steelt peperdure dozen uit speelgoedwinkels
In Breda en Etten-Leur is eerder dit jaar voor honderden euro’s aan Lego gestolen. De mannen werkten slim samen om het kostbare speelgoed buit te maken. De politie is naar de mannen op zoek en deelt daarom beelden waarop ze te zien zijn.
10:30
Man bedreigt verkoper met mes en steelt fiets in Tilburg
Een 23-jarige man uit Tilburg is maandag opgepakt voor het stelen van een fiets in zijn woonplaats. Dat deed hij door iemand met een mes te bedreigen, die hem de fiets wilde verkopen.
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