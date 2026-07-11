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LIVE 112-nieuws | Politieonderzoek bij huis Boekel: buurt werd wakker van knal, brand op dak | Automobilist eet rustig maaltijd na ongeluk, auto liep twee lekke banden op
Vandaag om 07:57
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:57
Politieonderzoek bij huis Boekel: buurt werd wakker van knal, brand op dak
De politie doet onderzoek bij een huis aan de Bergstraat in Boekel. Daar werd rond halfzeven zaterdagochtend een harde knal gehoord. Buurtbewoners werden er wakker van.
06:52
Automobilist eet rustig maaltijd na ongeluk, auto liep twee lekke banden op
Hulpverleners stonden zaterdagochtend raar te kijken toen ze aankwamen op de Ringbaan-West in Tilburg waar een auto gecrasht was. De bestuurder had met de auto een stoeprand geraakt. Twee banden waren daarbij gesneuveld en ook de bumper had schade opgelopen. Maar de bestuurder was ongedeerd en zat rustig in zijn auto een maaltijd te eten.
06:04
Vrachtwagenchauffeur onder invloed rijdt door na aanrijding auto op N65
Een vrachtwagenchauffeur is vrijdagavond gestopt door de politie op de A59 bij Oss. De man was doorgereden nadat hij op de N65 bij Vught een auto had geraakt.
05:42
Man gewond bij botsing, raakte met auto boom naast weg in Beers
Een man is vrijdagnacht gewond geraakt bij een ongeluk op de Millseweg bij Beers. Hij reed met zijn auto richting Mill toen hij vlakbij de Broekkant op een boom naast de weg botste.
05:34
Brandweer redt katten bij felle brand in huis in Eindhoven
Bij een felle brand in een huis aan de Veelakker in Eindhoven heeft de brandweer vrijdagnacht twee katten gered. Het vuur brak uit bij een aanbouw achter het huis.
05:25
Defensiemedewerker overleden bij motorongeluk in Eindhoven
Een medewerker van Defensie (31) is vrijdagavond overleden bij een motorongeluk in Eindhoven. Dat vond plaats vlak buiten de poort van Vliegbasis Eindhoven.
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