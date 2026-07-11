LIVE 112-nieuws | Politieonderzoek bij huis Boekel: buurt werd wakker van knal, brand op dak | Automobilist eet rustig maaltijd na ongeluk, auto liep twee lekke banden op

06:52

Hulpverleners stonden zaterdagochtend raar te kijken toen ze aankwamen op de Ringbaan-West in Tilburg waar een auto gecrasht was. De bestuurder had met de auto een stoeprand geraakt. Twee banden waren daarbij gesneuveld en ook de bumper had schade opgelopen. Maar de bestuurder was ongedeerd en zat rustig in zijn auto een maaltijd te eten.

Lees verder