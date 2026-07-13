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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Waarschuwing voor anderhalf uur vertraging op A2 vanwege ongeluk | Man onder invloed maakt foto's van lichaamsdelen van vrouwen

Vandaag om 06:44

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:44

Waarschuwing voor anderhalf uur vertraging op A2 vanwege ongeluk

Rijkswaterstaat waarschuwt voor bijna anderhalf uur vertraging op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Voor de Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel gebeurde rond halfzeven een ongeluk. 

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05:42

Man onder invloed maakt foto's van lichaamsdelen van vrouwen

Een man die foto's zou hebben gemaakt van lichaamsdelen van vrouwen is zondagavond aangehouden door handhavers in Helmond. De verdachte was zwaar onder invloed en had harddrugs bij zich. 

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