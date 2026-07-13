LIVE 112-nieuws | Waarschuwing voor anderhalf uur vertraging op A2 vanwege ongeluk | Man onder invloed maakt foto's van lichaamsdelen van vrouwen

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06:44 Waarschuwing voor anderhalf uur vertraging op A2 vanwege ongeluk Rijkswaterstaat waarschuwt voor bijna anderhalf uur vertraging op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Voor de Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel gebeurde rond halfzeven een ongeluk. Lees verder