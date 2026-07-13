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LIVE 112-nieuws | Waarschuwing voor anderhalf uur vertraging op A2 vanwege ongeluk | Man onder invloed maakt foto's van lichaamsdelen van vrouwen
Vandaag om 06:44
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Liveblog
06:44
Waarschuwing voor anderhalf uur vertraging op A2 vanwege ongeluk
Rijkswaterstaat waarschuwt voor bijna anderhalf uur vertraging op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Voor de Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel gebeurde rond halfzeven een ongeluk.
05:42
Man onder invloed maakt foto's van lichaamsdelen van vrouwen
Een man die foto's zou hebben gemaakt van lichaamsdelen van vrouwen is zondagavond aangehouden door handhavers in Helmond. De verdachte was zwaar onder invloed en had harddrugs bij zich.
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