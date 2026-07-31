Deze Brabantse profs doen mee aan zware Tour de France Femmes

Met elf rensters was Brabant vorig jaar goed vertegenwoordigd in de Tour de France Femmes. In de editie van 2026, die zaterdag begint in Zwitserland, is het aantal teruggebracht naar zeven. Met Marianne Vos als belangrijkste kandidaat voor een etappeoverwinning en/of gele trui.

In totaal staan er voor het peloton in negen etappes 1.175 kilometer op het programma. De rensters moeten flink klimmen, zoals naar de top van de bekende Franse reus Mont Ventoux. De belangrijkste kandidaten om in finishplaats Nice de gele trui te winnen, zijn Demi Vollering en de winnares van vorig jaar: de Française Pauline Ferrand-Prévot. De Brabantse inbreng deze Tour is kleiner dan vorig jaar. Zo ontbreekt de Schijndelse Pauliena Rooijakkers, die in 2024 derde werd en in 2025 negende, vanwege een zwangerschap. Ook de zussen Sylvie en Karlijn Swinkels uit Handel zijn er niet bij. Karlijn was wel eerste reserve als een topvrouw van team UAE Team L’IMAD uit zou vallen. Femke Gerritse uit Rosmalen is niet geselecteerd in het ijzersterke team van Team SD Worx-Protime. Bij Team Cofidis leek Mijntje Geurts haar debuut te mogen gaan maken. De renster uit Luyksgestel moest door gezondheidsproblemen echter het besluit nemen om rust te pakken.

Marianne Vos

Van de Brabanders is Marianne Vos degene met de meeste kansen op een etappeoverwinning. Zelf won ze al drie Tour-etappes en reed ze meer dan een week in het geel. Haar hoofddoel is het ondersteunen van Ferrand-Prévot in de jacht op geel. Lieke Nooijen

Als ploeggenote van Vos helpt Lieke Nooijen mee met de hoge ambities van Team Visma | Lease a Bike. De in Helmond geboren en uit Deurne afkomstige boerendochter rijdt in de nationale kampioenstrui. Vorig jaar eindigde Nooijen 34ste in de Tour.

Teuntje Beekhuis werd pas op haar 22ste prof.

Teuntje Beekhuis

Teuntje Beekhuis (30) debuteerde vorig jaar in de Tour de France Femmes met een 110de plaats. De Geldropse, die pas in haar studententijd begon met fietsen, is deze Tour vooral een knecht op het vlakke. Haar ploeg Uno-X Mobility gaat voor een plek bij de eerste tien voor kopvrouw Katrine Aalerud. Amber Kraak

Amber Kraak doet voor de vierde keer op rij mee aan de Tour. In haar debuutjaar eindigde ze knap als zeventiende. De 32-jarige Osse krijgt een taak om Demi Vollering te helpen aan Tour-winst. Het verhaal van Kraak blijft bijzonder, want in 2016 was ze nog wereldkampioene roeien. Silke Smulders

Ze is pas 25 jaar, maar staat al voor haar vijfde Tour de France. Silke Smulders uit Loon op Zand kende dit jaar pech door bij een valpartij in de Ronde van Valencia een ruggenwervel te breken, maar is weer volledig fit. Smulders krijgt bij haar team Liv AlUla Jayco vooral de taak om te ondersteunen in de bergritten.

Yara Kastelijn bij een eerdere overwinning in de Tour de France (foto: ANP).