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LIVE 112-nieuws | Auto crasht op A2, bestuurder onder invloed | Man gestoken op migrantenlocatie in Waalwijk, vrouw aangehouden
Vandaag om 06:50
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:50
Auto crasht op A2, bestuurder onder invloed
Een automobilist is zaterdagavond aangehouden door agenten van de politie Den Bosch na een crash met zijn auto op de A2. De auto kwam ondersteboven op de snelweg terecht.
06:35
Man gestoken op migrantenlocatie in Waalwijk, vrouw aangehouden
Een vrouw is zaterdagnacht aangehouden na een melding dat er iemand neergestoken zou zijn bij een locatie voor arbeidsmigranten aan de Pompweg in Waalwijk. Daar aangekomen vonden hulpverleners een gewonde man.
06:15
Auto belandt in greppel na uitwijken voor overstekende haas, vrouw gewond
Een auto belandde zaterdagnacht in een greppel naast de Burgemeester Smitsweg in Maren-Kessel. Het ging mis rond kwart over een 's nachts, toen de bestuurster wilde uitwijken voor een overstekende haas.
06:08
Brand in natuurgebied bij Schaijk
Een natuurgebied van twintig bij twintig meter aan de Nistelrooisebaan in Schaijk is zaterdagavond door brand verwoest. Het vuur werd rond halftien bij de brandweer gemeld.
06:00
Aanhouding verdachte bij zoektocht naar inbrekers
Bij een zoektocht naar inbrekers heeft de politie zaterdagnacht aan de Locht in Veldhoven een verdachte aangehouden. Bij de zoektocht werden politiehonden en een politieheli ingezet.
05:44
Loods Geffen door brand verwoest, politie onderzoekt verband met brand Oss
Een loods aan de Bergstraat in Geffen is zaterdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. Niemand raakte gewond.
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