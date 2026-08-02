LIVE 112-nieuws | Auto crasht op A2, bestuurder onder invloed | Man gestoken op migrantenlocatie in Waalwijk, vrouw aangehouden

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:50 Auto crasht op A2, bestuurder onder invloed Een automobilist is zaterdagavond aangehouden door agenten van de politie Den Bosch na een crash met zijn auto op de A2. De auto kwam ondersteboven op de snelweg terecht. Lees verder

06:35 Man gestoken op migrantenlocatie in Waalwijk, vrouw aangehouden Een vrouw is zaterdagnacht aangehouden na een melding dat er iemand neergestoken zou zijn bij een locatie voor arbeidsmigranten aan de Pompweg in Waalwijk. Daar aangekomen vonden hulpverleners een gewonde man. Lees verder

06:15 Auto belandt in greppel na uitwijken voor overstekende haas, vrouw gewond Een auto belandde zaterdagnacht in een greppel naast de Burgemeester Smitsweg in Maren-Kessel. Het ging mis rond kwart over een 's nachts, toen de bestuurster wilde uitwijken voor een overstekende haas. Lees verder

06:08 Brand in natuurgebied bij Schaijk Een natuurgebied van twintig bij twintig meter aan de Nistelrooisebaan in Schaijk is zaterdagavond door brand verwoest. Het vuur werd rond halftien bij de brandweer gemeld. Lees verder

06:00 Aanhouding verdachte bij zoektocht naar inbrekers Bij een zoektocht naar inbrekers heeft de politie zaterdagnacht aan de Locht in Veldhoven een verdachte aangehouden. Bij de zoektocht werden politiehonden en een politieheli ingezet. Lees verder