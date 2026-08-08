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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Politie zoekt jongeren die bosbrandje aanstaken onder brug | Bosbrand bij Valkenswaard laait weer op, bomen uit voorzorg gekapt

Vandaag om 14:21

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

14:21

Politie zoekt jongeren die bosbrandje aanstaken onder brug

De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brand onder de A77-brug over de Maas bij Boxmeer. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar drie jongeren tussen de 15 en 18 jaar die mogelijk betrokken waren.

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14:07

Bosbrand bij Valkenswaard laait weer op, bomen uit voorzorg gekapt

De brand die afgelopen dinsdag in het bos aan de Bergeijksedijk in Valkenswaard ontstond, is zaterdag opnieuw opgelaaid. Volgens de brandweer is het vuur sinds dinsdag ondergronds verder gegaan en nu weer omhoog gekomen. 

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11:39

Gans vliegt door voorruit van auto op A2: bestuurder gewond, gans overleden

Een automobilist is vrijdagmiddag gewond geraakt nadat een gans door de voorruit van de auto vloog. Dit gebeurde op de A2 bij Sint-Michielsgestel. "Dat was even schrikken", laat een agent weten op Instagram.

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10:17

Brand in chalet op vakantiepark Dierenbos in Vinkel

In een chalet op vakantiepark Dierenbos aan het Vinkeloord in Vinkel ontstond zaterdagochtend brand. Het vuur bleek te woeden in de vloer. Een overbuurman zag rook uit het dak van het chalet komen en waarschuwde de brandweer.

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06:37

Drie huurscooters in uur tijd in vlammen op in Bredase wijk Heuvel

In de Bredase wijk Heuvel zijn vrijdagnacht drie huurscooters door brand verwoest. Bij die branden ontstond ook schade aan een auto en een schutting.  

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05:59

Ontploffing bij huis in Drunen: schade aanzienlijk, gevel zwartgeblakerd

Een explosie heeft vrijdagnacht brand veroorzaakt bij een huis aan de Hazelaarstraat in Drunen. Ook de woning van de buren liep schade op. Door de harde knal, rond kwart over twee 's nachts, werden veel buurtbewoners wakker. 

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05:55

Weer autobrand in Kaatsheuvel, nu twee auto’s in vlammen op

Twee geparkeerde auto's zijn vrijdagnacht uitgebrand aan de Maas in Kaatsheuvel. Het vuur werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt. 

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05:43

Explosie verwoest voordeur, ruiten en rolluik van huis in Breda

Bij een huis aan de Namenstraat in Breda is vrijdagnacht een explosief ontploft. De schade aan het huis is aanzienlijk. Onder meer een rolluik, ruiten en de voordeur  zijn verwoest. Op de stoep voor het huis lagen diverse brokstukken.

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05:31

Bewoner loopt hoofdwond op bij gewapende overval, dader bloedde aan oor

Bij een gewapende overval in een huis aan de Van Meelstraat in Helmond heeft vrijdagnacht een van de bewoners een hoofdwond opgelopen. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. 

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05:22

Man betrapt fietsendieven en wordt neergestoken, slachtoffer gewond

Twee fietsendieven hebben vrijdagnacht iemand gestoken met een mes in de Edisonlaan in Tilburg. Het slachtoffer zou hen betrapt hebben toen ze een fiets probeerden mee te nemen. 

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