LIVE | Boerenprotest en debat: boeren nemen toch de snelweg

11:54

Gedeputeerde Saskia Boelema (D66) begrijpt de emoties rond het besluit. "Ik snap heel goed dat ik de personificatie van dit besluit ben", begint ze. "De emotie die door de insprekers gedeeld wordt, daar voel ik in mee."

Boelema is als gedeputeerde verantwoordelijk voor vergunningverlening. "Toch draait het niet alleen om mij. Het hele college neemt dit besluit. We staan hier omdat het moet, niet omdat we vergunningen willen intrekken. We moeten de uitspraak van de rechter respecteren."

'Niets onomkeerbaar'

"Op dit moment is niets onomkeerbaar", gaat ze verder. "Alternatieve plannen kunnen nog steeds worden ingebracht. Laten we hopen dat die ervoor zorgen dat we de vergunningen niet daadwerkelijk hoeven in te trekken."

In de afgelopen weken is Brabant blijven zoeken naar mogelijkheden, volgens Boelema. Ze zegt dat ze onder meer in overleg met minister Van Essen (D66) van landbouw en minister-president Rob Jetten is geweest. "Ze snappen dat wij dit besluit nemen, maar ook zij benadrukken dat alle stappen goed moeten worden doorlopen."

Landelijke maatregelen

Tijdens die gesprekken is onder meer gesproken over de landelijke maatregelen, waar nog op gewacht wordt. "Er zijn dus nog mogelijkheden, maar dat betekent niet dat de oplossingen er op dit moment zijn. Dus is het mogelijk dat we niet tot een ander besluit zullen komen. We blijven met de ondernemers in gesprek."

Boelema benadrukt dat het besluit over de vijf pluimveehouders, alle andere boeren niet ‘vogelvrij’ maakt, zoals boeren het noemen. "Voor de meeste bedrijven zal het maatregelenpakket van het Rijk voldoende zijn."

'Kan niet anders'

"Ook met de plannen van de boeren blijven deze bedrijven grote belasters op de kwetsbare natuurgebieden”, zegt Boelema. “We kunnen, gelet op de uitspraak van de rechter, dus niet anders dan dit besluit nemen."

"Het liefst hadden we gezien dat er al landelijke maateregelenpakketten waren, zodat we intrekkingsverzoeken met die pakketten in de hand af kunnen wijzen." Die maatregelen zijn er niet, onder vorige landbouwminister Femke Wiersma (BBB) verdwenen plannen in de prullenbak.