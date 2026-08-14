LIVE | Boerenprotest en debat: politieke partijen reageren

16:22

Boeren zijn ondanks oproepen niet over de snelweg te rijden via Empel de A2 op gereden. Ze rijden naar het noorden. Meerdere organisaties van de boerenprotesten riepen op niet de snelweg op te gaan.

Die oproep kwam nadat in de ochtend twee mensen om het leven kwamen in een file die ontstond door boeren op de snelweg A59. Ook minister Heerma (Binnenlandse Zaken) vroeg de boeren nadrukkelijk om niet met de trekker de snelweg op te gaan.

Een ANP-fotograaf heeft op de A2 minstens honderd trekkers gezien. Er staan lange files. Volgens de ANWB staat er vrijdagmiddag door de boerenacties 17 kilometer file op de A2 richting Utrecht, bij knooppunt Everdingen.

Een woordvoerder van de politie-eenheid Oost-Brabant zegt dat ze boeren stimuleren om de eerstvolgende afslag te nemen. Handhaving is echter lastig omdat het lokale gezag bepaalt hoe er ingegrepen wordt. "Wij zijn de uitvoerende macht, het OM bepaalt hoe wij kunnen handelen", zegt de woordvoerder.