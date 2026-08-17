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LIVE 112-nieuws | Auto uitgebrand in Geldrop | Motorrijder gewond bij botsing op auto in Den Bosch
Vandaag om 05:40
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:40
Auto uitgebrand in Geldrop
Een auto is zondagnacht in vlammen opgegaan aan de straat Hoog Geldrop in Geldrop. Buurtbewoners hoorden twee harde knallen. Toen ze naar buiten keken, zagen ze de vlammen uit de auto staan.
05:36
Motorrijder gewond bij botsing op auto in Den Bosch
Een motorrijder is zondagavond gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Balkweg met de Goudsmitstraat in Den Bosch. De motorrijder botste achterop de auto.
05:28
Weer twee verdachte bermbranden in Rosmalen
De brandweer is zondagavond twee keer uitgerukt vanwege een bermbrand naast de Blauwe Sluisweg in Rosmalen. De branden ontstonden kort na elkaar op twee verschillende locaties.
05:23
Politie rukt met meerdere eenheden uit na melding schoten in park Den Bosch
De politie is zondagavond met meerdere eenheden uitgerukt naar de Otto Copesstraat in Den Bosch na een melding dat daar schoten zouden zijn gehoord bij een parkje.
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