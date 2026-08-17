LIVE 112-nieuws | Auto uitgebrand in Geldrop | Motorrijder gewond bij botsing op auto in Den Bosch

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:40 Auto uitgebrand in Geldrop Een auto is zondagnacht in vlammen opgegaan aan de straat Hoog Geldrop in Geldrop. Buurtbewoners hoorden twee harde knallen. Toen ze naar buiten keken, zagen ze de vlammen uit de auto staan. Lees verder

05:36 Motorrijder gewond bij botsing op auto in Den Bosch Een motorrijder is zondagavond gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Balkweg met de Goudsmitstraat in Den Bosch. De motorrijder botste achterop de auto. Lees verder

05:28 Weer twee verdachte bermbranden in Rosmalen De brandweer is zondagavond twee keer uitgerukt vanwege een bermbrand naast de Blauwe Sluisweg in Rosmalen. De branden ontstonden kort na elkaar op twee verschillende locaties. Lees verder