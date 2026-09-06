LIVE | Wagens en figuranten zijn er klaar voor, volg het Bloemencorso hier

12:33

Nog even en dan komt het centrum van Zundert tot leven. De corsowagens staan opgesteld, de laatste details zijn gecontroleerd en ook de figuranten nemen hun plek in.

Bij buurtschap Klein-Zundertse Heikan wacht iedereen vol spanning op het startsein. Met Club Sensoria zijn zij helemaal klaar om zich aan het publiek én de jury te presenteren.