LIVE | Wagens en figuranten zijn er klaar voor, volg het Bloemencorso hier
Zundert staat vandaag volledig in bloei. Twintig buurtschappen trekken met hun indrukwekkende dahliacreaties door de straten tijdens de jubileumeditie van het Bloemencorso Zundert. Kun je er niet bij zijn? Dan ben je hier op de juiste plek. Volg alle hoogtepunten, opvallende momenten en de sfeer langs de route in ons liveblog.
Liveblog
Iedereen zit klaar voor de start!
Schade wordt snel hersteld bij Tiggelaar
Bij buurtschap Tiggelaar was nog wat herstelwerk nodig aan de wagen Ontkerkelijk. Vrijwilligers gingen snel aan de slag om de schade te repareren, zodat de wagen weer helemaal klaar is voor de optocht.
Jonge corsoliefhebbers moedigen hun buurtschap fanatiek aan
Buurtschap Molenstraat kan ook rekenen op steun van de jongste corsofans. Met zelfgemaakte borden langs de route moedigen zij de wagen WELLES-NIETES aan. Daarmee doen ze precies mee aan het idee achter de opvallende corsowagen.
De straten van Zundert stromen vol met bezoekers
Deze wagens staan klaar voor de start
Figuranten staan in de startblokken
Nog even en dan komt het centrum van Zundert tot leven. De corsowagens staan opgesteld, de laatste details zijn gecontroleerd en ook de figuranten nemen hun plek in.
Bij buurtschap Klein-Zundertse Heikan wacht iedereen vol spanning op het startsein. Met Club Sensoria zijn zij helemaal klaar om zich aan het publiek én de jury te presenteren.
Zo bepaalt de jury vandaag de winnaar
Aan het einde van de middag klinkt voor één buurtschap de mooiste zin van het corso: ‘Jullie mogen stoppen.’ Dat zijn de woorden voor de winnaar van het Bloemencorso Zundert.
Maar daar gaat een uitgebreid juryproces aan vooraf. De vakjury, bestaande uit experts uit verschillende kunstdisciplines, beoordeelt de wagens onder meer op vormgeving, originaliteit, kleurgebruik en theatraliteit. Eerst bekijken de juryleden de wagens van dichtbij op het veilingterrein, daarna volgen de beoordelingen tijdens de optocht. Uiteindelijk worden alle punten samengebracht en rolt er een winnaar uit de bus. Vandaag wordt duidelijk welk buurtschap de jury het meest weet te overtuigen.
Lees hier hoe ze dit precies doen.
Figuranten zijn niet meer weg te denken van het corso
Wie vandaag langs de route staat, ziet ze ongetwijfeld: figuranten die de corsowagens tot leven brengen. Steeds meer buurtschappen zetten acteurs in om hun verhaal nog sterker over te brengen op het publiek.
Achter die acts schuilt vaak een regisseur. Zo werken verschillende buurtschappen samen met theaterdocent en regisseur Ron Schijfs, die de figuranten begeleidt en helpt om de presentatie van de wagen naar een hoger niveau te tillen. Voor de deelnemers betekent dat soms urenlang dezelfde act opvoeren tijdens de optocht, maar volgens de figuranten maakt juist dat het corso zo bijzonder.
Lees hier meer over hun steeds belangrijk wordende rol
Corso trekt zelfs Zundertenaren uit het buitenland terug naar huis
Hoe bijzonder het Bloemencorso is? Sommige Zundertenaren reizen er jaarlijks duizenden kilometers voor. Frank komt speciaal vanuit Brazilië, Henri vanuit Servië en Anne vanuit de Verenigde Staten terug naar hun dorp voor het corsoweekend.
Hoewel ze inmiddels in het buitenland wonen, willen ze de optocht, het werk in de tent en de gezelligheid binnen hun buurtschap niet missen. Voor hen is het corso veel meer dan een evenement: het is thuiskomen.
Lees hier het verhaal van Anne, Fran en Henri.
Veldstraat aast op revanche na laatste plek van vorig jaar
Bij buurtschap Veldstraat was het zaterdag nog volop poetsen, plakken en bloemen steken. De groep eindigde vorig jaar als laatste bij het Bloemencorso en hoopt dat dit jaar recht te zetten met corsowagen Sakura.
De creatie moet tijdens de optocht van kleur veranderen, doordat bloemen opengaan en een Japanse kersenbloesem tevoorschijn komt. "Slechter dan vorig jaar kan het eigenlijk niet", klonk het zaterdag met een knipoog.
Lees hier het hele verhaal.
Harry: De 'Godfather van het corso'
Vandaag staan de nieuwste creaties in de spotlights, maar achter veel corsowagens van de afgelopen decennia schuilt de hand van Harry van den Broek. De 86-jarige Zundertenaar ontwierp sinds 1965 meer dan 130 corsowagens voor verschillende buurtschappen en wordt daarom ook wel de 'Godfather van het corso' genoemd.
Met zijn ontwerpen, kunstachtergrond en jarenlange betrokkenheid zag hij het corso uitgroeien van een relatief eenvoudige optocht tot een evenement vol indrukwekkende techniek en theater. Toch blijft volgens hem de kern hetzelfde: samen iets moois maken met je handen en met bloemen.
Lees hier zijn verhaal.
Bloemen plukken voor het corso
Vandaag bewonderen we de dahlia's op de corsowagens, maar de bloemen begonnen hun reis eerder op het veld. Zo werd er vorige week op het bloemenveld van buurtschap Raamberg in Rijsbergen hard gewerkt om de oogst binnen te halen.
Op het veld stonden ruim 21.000 knollen, verdeeld over 21 soorten. De dahlia's werden stuk voor stuk met de hand geplukt. "We hopen altijd op ongeveer duizend kisten, met gemiddeld vierhonderd bloemen per kist", vertelde Martijn Jacobs van buurtschap Raamberg. Daarmee werd de basis gelegd voor de kleurrijke creaties die vandaag door de straten van Zundert trekken.
Ellie schreef corsogeschiedenis
Het Bloemencorso bestaat dit jaar 90 jaar, net als Ellie Snepvangers. De Zundertse groeide uit tot een van de succesvolste ontwerpers die het corso ooit heeft gekend. Als een van de eerste vrouwelijke wagenontwerpers won ze maar liefst negen keer de eerste prijs.
Snepvangers nam in de jaren zestig het ontwerpwerk over van haar vader en maakte tientallen wagens voor buurtschap Klein Zundert. Met haar creatieve ideeën en opvallende ontwerpen drukte ze decennialang een stempel op het corso. Tot op de dag van vandaag geldt ze als een van de grote namen uit de geschiedenis van Bloemencorso Zundert.
Lees hier haar verhaal.
Bijzondere editie: 90 jaar Bloemencorso
Deze editie van het Bloemencorso Zundert is extra bijzonder. Het grootste dahliacorso ter wereld bestaat dit jaar namelijk 90 jaar. Wat ooit begon met versierde fietsen en een eenvoudige boerenwagen, is uitgegroeid tot een evenement met indrukwekkende, vaak bewegende kunstwerken die jaarlijks duizenden bezoekers trekken. Vandaag vieren de twintig buurtschappen die rijke traditie met een feestelijke jubileumeditie.
Lees hier hoe het corso in negen decennia veranderde.
Dit waren de laatste winnaars
Vorig jaar ging buurtschap Tiggelaar met de wagen Feniks aan de haal met de eerste prijs. De indrukwekkende creatie, waarin een mythische vogel uit een rokende berg verrees, maakte veel indruk op de jury.
Benieuwd welke buurtschappen zich de afgelopen jaren tot winnaar kroonden? Bekijk hier de tien laatste winnaars van het Bloemencorso Zundert.
Welkom!
Het is bijna zover: om 13.30 uur start de optocht van het Bloemencorso Zundert. Kun je er niet bij zijn of zoek je een goed plekje om alles te volgen? De jubileumeditie van het grootste dahliacorso ter wereld is ook live te bekijken via de livestream.
Twintig buurtschappen trekken vandaag met hun corsowagens door de straten van Zundert. Via de livestream en dit liveblog mis je niets van de optocht. Veel kijkplezier!
Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.