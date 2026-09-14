LIVE 112-nieuws | Politie betrapt 'urbexende' tieners in verlaten pand: 'Levensgevaarlijk' | Emmer verf over auto gegooid, agenten pakken de spons en helpen een handje

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Agenten rukten in de nacht van zondag op maandag uit voor een melding van een bekladde auto in Waalwijk. De wagen van een vrouw was met een emmer verf besmeurd. Naast onderzoek te doen naar de bekladding besloten de agenten de geschrokken vrouw ook een handje te helpen: ze maakten haar auto weer schoon.

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