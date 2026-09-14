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LIVE 112-nieuws | Politie betrapt 'urbexende' tieners in verlaten pand: 'Levensgevaarlijk' | Emmer verf over auto gegooid, agenten pakken de spons en helpen een handje
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Liveblog
06:18
Politie betrapt 'urbexende' tieners in verlaten pand: 'Levensgevaarlijk'
De politie heeft in de nacht van zondag op maandag acht jongeren aangetroffen in een groot verlaten pand in Best. De jongeren, tussen de 13 en 16 jaar oud, waren aan het 'urbexen': het bezoeken en fotograferen van verlaten locaties. De politie waarschuwt ouders voor de gevaren. "Denk aan instortingsgevaar."
06:02
Emmer verf over auto gegooid, agenten pakken de spons en helpen een handje
Agenten rukten in de nacht van zondag op maandag uit voor een melding van een bekladde auto in Waalwijk. De wagen van een vrouw was met een emmer verf besmeurd. Naast onderzoek te doen naar de bekladding besloten de agenten de geschrokken vrouw ook een handje te helpen: ze maakten haar auto weer schoon.
05:41
Auto volledig in vlammen op, politie houdt alle scenario's open
Een geparkeerde auto is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand aan de Grote Spie in Breda. De auto stond naast een tandartspraktijk. De gevel van het pand liep flinke schade op. De politie doet onderzoek of er mogelijk sprake is van brandstichting.
05:31
Auto belandt in sloot nadat bestuurder rechtdoor rijdt op rotonde
Een automobilist is zondagavond met zijn auto in de sloot beland naast de rotonde tussen de Markdal en Dorpstraat in Ulvenhout. Door nog onbekende oorzaak reed de bestuurder rechtdoor over de rotonde en eindigde de auto in de plomp.
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