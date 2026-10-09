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LIVE 112-nieuws | Verkeer trekt zich niets aan van wegafzetting na botsing, politie verbaasd | Man twee uur vast in lift station Oisterwijk, brandweer moet hem bevrijden
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Liveblog
05:55
Verkeer trekt zich niets aan van wegafzetting na botsing, politie verbaasd
Agenten van de politie Helmond verbazen zich over de hoeveelheid automobilisten die zich niets aantrekken van wegafzettingen. Donderdagmiddag was dit het geval na een kop-staartbotsing op de Varenschut in Helmond.
05:28
Man twee uur vast in lift station Oisterwijk, brandweer moet hem bevrijden
Een man heeft donderdagavond bijna twee uur vast gezeten in de lift bij station Oisterwijk. Hij stapte rond kwart voor tien met zijn fiets de lift in, maar die ging vervolgens niet meer open.
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