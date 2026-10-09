LIVE 112-nieuws | Verkeer trekt zich niets aan van wegafzetting na botsing, politie verbaasd | Man twee uur vast in lift station Oisterwijk, brandweer moet hem bevrijden

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Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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05:55 Verkeer trekt zich niets aan van wegafzetting na botsing, politie verbaasd Agenten van de politie Helmond verbazen zich over de hoeveelheid automobilisten die zich niets aantrekken van wegafzettingen. Donderdagmiddag was dit het geval na een kop-staartbotsing op de Varenschut in Helmond. Lees verder