Kroket, hotel en pizza: mensen hebben de vreemdste redenen om 112 te bellen

Ruzie met andere kinderen in de speeltuin? Voor een 10-jarige jongen uit de gemeente Bladel was dat zondag reden om 112 te bellen. Opmerkelijk, maar niet uniek. Het noodnummer wordt vaker gebeld voor zaken waarvoor geen directe hulp nodig is.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De straf voor het jochie in Bladel bleef bij een opvoedkundig gesprek. "Bij een ruzie tussen kinderen onderling vinden wij het eerder een taak voor ouders om dit samen op te lossen", legden de betrokken wijkagenten uit. Er zijn meer gevallen bekend waarbij je je kunt afvragen waarom het noodnummer werd gebeld. Hieronder een spraakmakend rijtje. Grap tijdens scoutskamp

Een paar maanden geleden rukten de hulpdiensten in de regio Land van Cuijk uit na een 112-oproep voor een ambulance. Daarna werd de verbinding abrupt verbroken. Het lukte de centralist vervolgens niet meer om contact te krijgen met de beller. Omdat onduidelijk was wat er precies aan de hand was, ging de politie samen met de ambulance op de melding af. Waar dat precies was, maakte de politie niet bekend. Toen agenten arriveerden, bleek de melding te zijn gedaan door jongeren op een scoutskamp. De leiding wist van niets. Al snel werd duidelijk dat het om een grap ging. De politie sprak de jongeren vervolgens aan op hun gedrag.

Hotelklachten

In juni 2024 werd de meldkamer van de politie in Den Bosch gebeld door een hotelgast. Die gaf door dat de kraan van het bad niet werkte en dat er een tekort aan handdoeken was. "We hebben meteen de verbinding verbroken." De politie wilde de lijn niet bezet houden voor iemand die wél in levensgevaar verkeert. Pizza en een kroket

Een vrouw uit Roosendaal vond het eind maart 2024 nodig om 112 te bellen vanwege een klacht over een bestelde pizza. "Ze was bloedserieus", vertelde Tijs Quaden van de politie destijds. "Ze was het niet eens met de levering en kreeg geen respons van de pizzeria zelf. Ze vond dat wij moesten gaan bemiddelen." Hoogst verbaasd voegde hij daaraan toe: "Zij wilde echt onze interventie." Deze vrouw was niet de enige die de hulpdiensten belde vanwege eten. Ook een broer en zus uit Geldrop deden dat. Zij kregen begin maart 2024 ruzie tijdens het bakken van een kroket. De politie legde de twee vriendelijk maar dringend uit dat dit toch echt niet de bedoeling was. "Dat is natuurlijk absurd", verzuchtte de agent destijds. Brand

In 2021 gebeurde ook iets opmerkelijks. Toen belden twee kinderen van 8 en 10 jaar oud in een halfuur tijd 29 keer het alarmnummer. Ze zeiden tijdens een van die telefoongesprekken dat er brand in een huis zou zijn, meldde de politie Helmond op Facebook. Er bleek echter helemaal geen sprake te zijn van brand. In overleg met hun moeder spraken de agenten met de kinderen af dat ze een kort werkstukje zouden maken, waarin ze zouden uitleggen wanneer je wel en niet 112 mag bellen. Dit werkstuk leverden ze in bij de politie Helmond. Uit verveling

In april 2020, tijdens de coronaperiode, maakte een 11-jarig meisje uit Helmond het ook bont. Zij belde tien keer 112 en meldde toen een aanrijding tussen een auto en een scooter. "Misschien uit verveling", opperde de politie op Facebook. Toen de hulpdiensten uitrukten, bleek op de doorgegeven locatie niets aan de hand. Agenten konden achterhalen dat het 11-jarige meisje had gebeld en zochten haar op. Ze legden haar uit dat het strafbaar is om een valse melding te doen en waarom je dit niet onnodig mag doen. Met haar vader spraken ze af dat zij een brief zou schrijven en een tekening zou maken als excuses. Dat deed ze.

Een 11-jarig meisje maakte deze excuustekening na het onnodig bellen van 112 (foto: Facebook politie Helmond).