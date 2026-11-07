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LIVE 112-nieuws | Vrouw belandt met auto in bosjes naast A58 bij Bavel | Auto schiet rechtdoor in bocht en crasht in Tilburg, vrouw gewond
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Liveblog
06:11
Vrouw belandt met auto in bosjes naast A58 bij Bavel
Een vrouw is vrijdagnacht met haar auto in de bosjes terechtgekomen naast de A58 bij Bavel. Ze vertelde de hulpverleners die op het ongeluk afkwamen dat ze 'plots de vangrail op zich zag afkomen'.
05:49
Auto schiet rechtdoor in bocht en crasht in Tilburg, vrouw gewond
Een auto is vrijdagnacht gecrasht in de bosjes naast de Kwadehoek in Tilburg. De bestuurster miste de bocht terwijl ze richting Riel reed.
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