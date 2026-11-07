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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Vrouw belandt met auto in bosjes naast A58 bij Bavel | Auto schiet rechtdoor in bocht en crasht in Tilburg, vrouw gewond

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:11

Vrouw belandt met auto in bosjes naast A58 bij Bavel

Een vrouw is vrijdagnacht met haar auto in de bosjes terechtgekomen naast de A58 bij Bavel. Ze vertelde de hulpverleners die op het ongeluk afkwamen dat ze 'plots de vangrail op zich zag afkomen'. 

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05:49

Auto schiet rechtdoor in bocht en crasht in Tilburg, vrouw gewond

Een auto is vrijdagnacht gecrasht in de bosjes naast de Kwadehoek in Tilburg. De bestuurster miste de bocht terwijl ze richting Riel reed. 

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