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LIVE 112-nieuws | Hamburger bestellen bij drive-in Son komt automobilist duur te staan | Brand verwoest dakdekkersbus in Rosmalen, mogelijk brandstichting
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Liveblog
06:23
Hamburger bestellen bij drive-in Son komt automobilist duur te staan
Een automobilist is zondag aangehouden nadat hij via de drive-in van een fastfoodketen op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son een hamburger was gaan bestellen. De 27-jarige Eindhovenaar bleek te rijden in een niet verzekerde auto.
05:23
Brand verwoest dakdekkersbus in Rosmalen, mogelijk brandstichting
Aan het Luyckershofke in Rosmalen is zondagnacht een dakdekkersbus uitgebrand. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.
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