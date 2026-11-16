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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Hamburger bestellen bij drive-in Son komt automobilist duur te staan | Brand verwoest dakdekkersbus in Rosmalen, mogelijk brandstichting

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:23

Hamburger bestellen bij drive-in Son komt automobilist duur te staan

Een automobilist is zondag aangehouden nadat hij via de drive-in van een fastfoodketen op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son een hamburger was gaan bestellen. De 27-jarige Eindhovenaar bleek te rijden in een niet verzekerde auto. 

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05:23

Brand verwoest dakdekkersbus in Rosmalen, mogelijk brandstichting

Aan het Luyckershofke in Rosmalen is zondagnacht een dakdekkersbus uitgebrand. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.  

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