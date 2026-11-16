LIVE 112-nieuws | Hamburger bestellen bij drive-in Son komt automobilist duur te staan | Brand verwoest dakdekkersbus in Rosmalen, mogelijk brandstichting

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Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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06:23 Hamburger bestellen bij drive-in Son komt automobilist duur te staan Een automobilist is zondag aangehouden nadat hij via de drive-in van een fastfoodketen op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son een hamburger was gaan bestellen. De 27-jarige Eindhovenaar bleek te rijden in een niet verzekerde auto. Lees verder